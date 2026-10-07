Due giornate tra l'orto d’arte RespiraTerra e il centro antico. Un viaggio tra installazioni, performance e riflessioni sulla rigenerazione dei territori a cura dell'architetto Pasquale Piroso

Il 10 e 11 ottobre 2026 la III Edizione della Biennale dello Stretto fa tappa a Badolato (CZ) con un programma di appuntamenti che mette in relazione arte, architettura, cultura e natura per raccontare le mutazioni che caratterizzano i territori del Sud Italia. La sezione “Tra Terra e Forma. Mutazioni Lente”, curata dall’Architetto Pasquale Piroso fondatore dell’orto d’arte RespiraTerra, prende vita in due luoghi profondamente legati tra loro, l’orto d’arte e il borgo di Badolato.

Sabato 10 ottobre a RespiraTerra il paesaggio agricolo diventa luogo di ricerca artistica, dialogo e condivisione. Tra installazioni permanenti e nuove opere realizzate appositamente per la Biennale, il pubblico è invitato a vivere un'esperienza immersiva attraverso percorsi, momenti di confronto, teatro e convivialità, in un dialogo continuo tra terra, memoria e creatività. Qui il tema delle Mutazioni Lente si manifesta nella trasformazione del paesaggio rurale, delle tradizioni contadine, del rapporto tra uomo e natura e nel delicato equilibrio tra conservazione e cambiamento.

Domenica 11 ottobre l'itinerario prosegue a Badolato, borgo che ha vissuto un incisivo percorso di rinascita, evolvendosi da "paese fantasma" a modello di accoglienza e comunità. La ricorrenza del 40° anniversario di “Badolato, paese in vendita” - lo slogan che negli anni Ottanta divenne il simbolo dello spopolamento deiborghi del Sud - offre l’occasione per riflettere sulle trasformazioni sociali, culturali e urbanistiche capaci di riscrivere il destino dei territori del Mediterraneo. La giornata si conclude con la visita ad atelier, spazi riqualificati e abitazioni di alcuni dei protagonisti della rigenerazione locale, testimoni di una condizione di crisi trasformata in opportunità di rinascita.

ARTISTI

Antonia Ciampi | Giulio Cinti | Pino Codispoti | Giulia Natalia Comito | Paolo De Cuarto | Enrico Dicò | Roberto Giglio | Luigi Ontani | Marilisa Pizzorno | Luigi Rocca | Dino Serrao | Alberto Timossi | Antonio Tropiano