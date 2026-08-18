Dal cuore dell’Aspromonte al lungomare di Catona, otto giorni di musica, teatro e cultura per un festival che quest’anno allarga i propri confini e costruisce un vero ponte fra montagna e mare. Il Tra2Mari Festival torna con una formula ancora più ambiziosa e con la regia organizzativa di Publidema Eventi Musicali, realtà che porta sul territorio una programmazione articolata, capace di mettere insieme artisti, linguaggi e pubblici differenti.

Si comincia da Gambarie d’Aspromonte, dove dal 19 al 21 agosto Piazza Mangeruca ospiterà tre serate promosse dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte e organizzate da Publidema. Il 19 agosto spazio ai The Soul Men Blues Band, il 20 toccherà alla voce di Martina Mattiani, mentre il 21 agosto sarà dedicato a Rino Gaetano con "Nuntereggio Più", tributo al cantautore calabrese. A completare l’offerta gli stand di Calabria Artigiana, con le produzioni artistiche e manifatturiere del territorio.

Dalla montagna il Tra2Mari scenderà quindi verso lo Stretto. Dal 22 al 26 agosto il festival raddoppia con l’Edizione Speciale Calabria sul lungomare di Catona, promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto "ReggioFest2026: cultura diffusa" e finanziata attraverso il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Un secondo cartellone che conferma la capacità di Publidema di costruire eventi diversificati e di qualità, alternando intrattenimento, musica e teatro. Sabato 22 agosto sarà Gennaro Calabrese ad aprire la rassegna con il suo spettacolo "Calabresissimo Me". Domenica 23 spazio alla prosa con "L’Ardito Rosso", mentre lunedì 24 arriveranno Aramen & Stannum.

Particolarmente ricca la serata del 25 agosto: alle 21 andrà in scena "Non sopporto le cose storte", spettacolo dedicato alla storia del capitano di fregata Natale De Grazia; alle 22.30 Fabio Macagnino si esibirà insieme all’orchestra del Conservatorio "Francesco Cilea" di Reggio Calabria. Chiusura il 26 agosto con Incanto Quartet in concerto.

Il festival guarda anche ai più piccoli: il 22, 25 e 26 agosto, dalle 18 alle 20, Teatro Primo curerà laboratori teatrali gratuiti dedicati ai bambini.

Per Publidema è dunque una settimana particolarmente significativa: due scenari simbolo del territorio reggino, otto giornate consecutive e una proposta che attraversa blues, canzone d’autore, comicità, teatro e musica orchestrale. Un progetto che rafforza la presenza della società nel panorama degli eventi calabresi e dà sostanza al nome stesso del festival: dall’Aspromonte allo Stretto, il Tra2Mari mette insieme territori diversi attraverso lo spettacolo.