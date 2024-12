La magia del pattinaggio artistico mondiale arriva a Catanzaro con il Calabria roller show, uno spettacolo straordinario che vedrà protagonisti campioni internazionali, giovani promesse italiane e artisti di talento.

L’evento a Catanzaro

L’evento, diretto dal pluricampione mondiale Pierluca Tocco e organizzato dalla Dream Come True Company in collaborazione con l’asd Pattinaggio Lamezia-Catanzaro-Cosenza, si terrà il 29 dicembre 2024 alle ore 19:30 presso il PalaCorvo di Catanzaro. Sarà una serata unica, dove sport, musica e spettacolo si fonderanno per creare un’esperienza indimenticabile.

Arriveranno anche in città, per partecipare al grande evento, tre importanti società del Meridione:

La Jolly Skate da Benevento (società che vanta uno dei migliori vivai in Italia).

(società che vanta uno dei migliori vivai in Italia). La Società Sportiva Calabria da Reggio Calabria (una delle società storiche della nostra regione, molto forte a livello nazionale nella specialità della Solo Dance).

(una delle società storiche della nostra regione, molto forte a livello nazionale nella specialità della Solo Dance). Infinity Crotone da Crotone (società nata da poco ma già ben affermata in regione).

I protagonisti dell’evento

Sul parquet del PalaCorvo si esibiranno alcuni tra i più grandi nomi del pattinaggio artistico mondiale e giovani promesse del panorama italiano:

Pierluca Tocco, vicecampione del mondo e direttore artistico dello spettacolo, con oltre 18 anni di esperienza tra gare e spettacoli.

vicecampione del mondo e direttore artistico dello spettacolo, con oltre 18 anni di esperienza tra gare e spettacoli. Giada Luppi, vicecampionessa del mondo e cantante straordinaria.

vicecampionessa del mondo e cantante straordinaria. Federico Rossi e Alice Esposito, campioni del mondo in carica nella specialità Coppia Artistico.

campioni del mondo in carica nella specialità Coppia Artistico. Raoul Allegranti e Caterina Artoni , vicecampioni del mondo di Coppia Danza.

, vicecampioni del mondo di Coppia Danza. Valerio Degli Agostini, pluricampione mondiale di freestyle, che incanterà il pubblico con la sua tecnica e velocità.

Tra le giovani promesse italiane spiccano:

Federica Ciampi , classe 2012, medaglia d’oro agli ultimi Campionati Italiani Federali e argento all’European Cup, con una performance intitolata “The Fire Within”.

, classe 2012, medaglia d’oro agli ultimi Campionati Italiani Federali e argento all’European Cup, con una performance intitolata “The Fire Within”. Carmine Giannattasio, cadetto classe 2011, pluricampione italiano e atleta di spicco agli ultimi Europei.

cadetto classe 2011, pluricampione italiano e atleta di spicco agli ultimi Europei. Mariaclaudia Parziale, campionessa italiana nella categoria Jeunesse – Solo Dance, che ha emozionato il pubblico anche agli Europei con la sua eleganza e intensità.

Tra le giovani promesse che si esibiranno abbiamo l’onore e il piacere di avere anche i nostri atleti lametini: Gianfranco Felletti e Federica Gaetano, campioni italiani in carica di Coppia Artistico.

Lo spettacolo sarà arricchito dalle performance live di Samuel Storm, cantante e musicista di X Factor, e della talentuosa Lorena.

Il tutto sarà guidato dalla conduzione brillante di Mr Parsia, conduttore e showman che accompagnerà il pubblico attraverso una serata di emozioni e adrenalina.

Ma non finisce qui, perché in un contesto in cui lo sport e lo spettacolo si uniscono e confluiscono, non potevano mancare altre importanti realtà del nostro territorio: asd Marconi Ritmica, guidata da Marialuisa Davoli, insieme all’asd Kines CZ, guidata da Elvira La Pietra.

«L’evento – scrivono i promotori - è reso possibile grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Catanzaro, che si è messa subito a disposizione della nostra associazione, assicurandoci un sostegno economico e, soprattutto, logistico, mettendoci a disposizione una struttura sportiva che conta 2.200 posti a sedere, condizione necessaria per realizzare l’odierno spettacolo.

Un ringraziamento particolare va anche al Comune di Lamezia Terme, nella persona del sindaco Paolo Mascaro, anch’esso patrocinatore dell’evento».