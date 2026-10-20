Ancora una volta è stato un successo di pubblico. Vicoli diVini, nel suo decennale, si consolida tra gli eventi del vino calabrese più richiesti a attesi dal pubblico e dai winelovers. In migliaia sono arrivati da tutta la Calabria e dalle regioni del Sud per vivere la magica atmosfera del centro storico di Vibo Valentia vestito a festa per l’evento organizzato dall’associazione Saturnalia e dal Comune di Vibo Valentia con il sostegno del Gal Terre Vibonesi, della Regione Calabria e di Arsac, diventando uno degli appuntamenti fissi di Calabria Straordinaria.

Il percorso che da piazza XXIV Maggio, davanti al Monumento ai Caduti, ha condotto il pubblico attraverso piazza Garibaldi, piazza Diaz, largo Antico Collegio, piazza Nusdeo, piazza Terranova e piazza Carmine, ha regalato suggestioni in musica e degustazioni di vino affidate alle 35 cantine ospiti di questa edizione, trasformando il cuore antico di Vibo Valentia in un grande salotto a cielo aperto dove scoprire la qualità e le storie dei produttori di vino calabrese.

Soddisfatti gli organizzatori che nel weekend precedente avevano dovuto fare i conti con l’allerta meteo che aveva costretto allo spostamento dell’evento, con le incertezze del caso. E invece la formula di Vicoli diVini ha conquistato ancora una volta il pubblico che ha fatto registrare un boom di presenze. «Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti anche quest’anno - hanno dichiarato Rosella Ruggiero, direttore artistico di Vicoli diVini e Christian Russo, presidente di Saturnalia - e che premiamo i tanti sforzi condotti da tutto lo staff di Saturnalia. Quando abbiamo iniziato, dieci anni fa, abbiamo da subito pensato ad un evento che parlasse di vino e promuovesse il nostro centro storico. E siamo felici che in questi dieci anni sia cresciuto l’evento, il contesto che lo accoglie e che di vino si parli sempre meglio e con più forza narrativa e noi possiamo considerarci degli apripista di un modello che oggi è consolidato in tutta la Calabria».

«Anche quest'anno Vicoli diVini non ha tradito le aspettative ed ha regalato al pubblico arrivato da fuori e ai vibonesi una serata di grande magia e promozione delle bellezze della nostra città - ha aggiunto il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo -. Il centro storico pieno di amanti del vino, di giovani, famiglie è il segno che l'evento ha trovato la formula giusta per parlare ad un pubblico eterogeneo che ha voglia di divertirsi e scoprire le bellezze di Vibo. Il Comune ha creduto fin dagli esordi a questa iniziativa e continua a ritenerla un modello di turismo esperienziale valido e utile per destagionalizzare l'offerta e mettere la città al centro di una narrazione moderna e strategica».

«Dieci anni sono un traguardo importante per una manifestazione nata per promuovere il vino della nostra regione e cresciuta edizione dopo edizione fino a diventare un punto di riferimento per produttori e appassionati. Il GAL Terre Vibonesi - ha dichiarato Vitaliano Papillo, presidente del gruppo d’azione locale - è orgoglioso di averla accompagnata in questo percorso e di averla sostenuta anche quest'anno, dando spazio ai produttori del nostro territorio e al lavoro che stiamo portando avanti con i viticoltori vibonesi verso la nascente Doc Costa degli Dei, costruita attorno al Magliocco Canino e allo Zibibbo. Ringrazio l'associazione Saturnalia, l'amministrazione comunale e quanti hanno lavorato alla riuscita di un'edizione così significativa. Il Gal continuerà a sostenere Vicoli diVini anche nei prossimi anni, perché iniziative come questa favoriscono l'incontro diretto tra produttori e consumatori e portano visitatori nel cuore della città».

Durante la serata, la Volley Tonno Callipo ha presentato la nuova squadra femminile di Serie A3 nel contesto dell’evento, regalando un momento importante al pubblico nel quale coniugare lo sport agli appuntamenti più rappresentativi della città.

«Un evento di successo non è azione di un singolo ma di una grande macchina organizzativa complessa e strutturata - commentano in chiusura gli organizzatori -. Per questo alla fine di questa decima edizione, che chiude un primo ciclo e ne apre un altro in prospettiva, Saturnalia ringrazia i tanti sponsor che hanno sostenuto l’evento, le istituzioni come il Gal terre Vibonesi, la Regione Calabria e l’Arsac da sempre vicine e la preziosa vicinanza alla decima edizione del consigliere regionale Vito Pitaro che ha dimostrato impegno per il territorio vibonese. Inoltre un sincero ringraziamento va alle forze dell’ordine che assicurano il tranquillo svolgimento di questa grande festa di piazza, a tutti i volontari, agli operatori del food che impreziosiscono di prelibatezze il percorso, alle cantine per il coinvolgimento e l’entusiasmo verso questa iniziativa. Ma anche alla macchina amministrativa che ha garantito il funzionamento della manifestazione e gli operatori che si occupano degli allestimenti, agli operatori ecologici che ci aiutano a ripristinare la pulizia dopo un evento così partecipato. Ed ancora - concludono - agli artisti che deliziano il pubblico con le loro performance trasformando Vicoli in un grande palcoscenico dell’arte e della musica».