Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025 Infiorata Potenzoni 2025

“La nostra speranza è in Cristo”. È stato questo il tema 2025 dell’Infiorata di Potenzoni, giunta quest’anno alla sua trentunesima edizione. Anche quest’anno la frazione di Briatico, in occasione del Corpus domini, ha realizzato decine di tappeti floreali a tema sacro. Vere e proprie opere d’arte hanno preso vita sull’asfalto: volti di Gesù, Madonne, scene tratte dalla Bibbia, ma anche giochi geometrici elaborati (foto Samuele Staropoli). La partecipazione è stata corale: in ogni rione (Torre, Glicine, Agave e Chiesa) anziani, adulti e bambini hanno collaborato e dato il massimo per la perfetta riuscita della manifestazione che unisce arte e fede.

La realizzazione dei tappeti

La realizzazione dei “quadri” avviene grazie all’utilizzo di fiori e materiale vegetale. Si parte da un disegno base. Al fine di risaltare le figure e le forme geometriche, con torba o fondi di caffè, vengono delineati i contorni. Poi si passa alla posa dei fiori (molti dei quali raccolti nei campi), materiale vegetale e il successivo lavoro certosino fatto di sfumature, accostamenti di colori, ricerca di chiaro-scuro e profondità. La realizzazione dei tappetti richiede due giorni di lavoro infaticabile ma l’organizzazione parte mesi prima con la scelta dei disegni da concretizzare in ciascun rione. Inoltre le vie e gli slarghi del paese vengono abbelliti e arricchiti da elaborati altarini.

Una galleria di fiori e arte

Con l’apertura dei rioni, nel pomeriggio di domenica, i visitatori hanno la possibilità, per qualche ora, di compiere un vero e proprio viaggio in una galleria d’arte a cielo aperto. L’Infiorata per Potenzoni è un appuntamento antico, l’attaccamento a questa tradizione dimostrato dalla comunità è stato per anni d’esempio anche per i paesi limitrofi. Con il tempo ha superato i confini regionali divenendo una delle manifestazioni più apprezzate e visitate della Calabria. In origine, l’evento è nato allo scopo di omaggiare il passaggio del Santissimo per le vie del paese. Era infatti usanza gettare petali di fiori in occasione della processione. Da quel rito, l’Infiorata ha preso forma per poi assumere il carattere di una vera e propria manifestazione artistica e di fede. A curare l’aspetto organizzativo, l’associazione Potenzoni in fiore guidata da Francesca Artesi.