Da venerdì 17 luglio a lunedì 3 agosto Un posto al sole, tra le serie più longeve e amate della tv, porterà il proprio pubblico in vacanza grazie alla collaborazione con Regione Calabria - dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission nell'ambito della convenzione con Rai Com.

Dalle montagne della Sila al mare della costa tirrenica, tra bellezze naturali uniche e suggestive località storiche, molte delle scene del daily-drama in onda su Rai3 e disponibile su RaiPlay avranno come sfondo località calabresi come Camigliatello Silano con il treno della Sila, la Chiesetta di San Lorenzo, il Lago Cecita, il borgo antico di Scalea, Torre Crawford, San Nicola Arcella, Praia a Mare, la spiaggia di fronte l'isola di Dino.

Protagonisti alcuni personaggi amatissimi dal pubblico, Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo) Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) e Jimmy (Gennaro De Simone). “Un posto al Sole” è una produzione Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Rai di Napoli e va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3.