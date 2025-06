Concerti, spettacoli, enogastronomia e appuntamenti per tutte le età: la città si trasforma in un grande palcoscenico tra cultura, divertimento e partecipazione

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, con l’assessorato alla Cultura e al Turismo, presenta il ricco programma di eventi previsto per il mese di luglio nell’ambito della rassegna “Onde d’estate”, che trasformerà la città in un palcoscenico diffuso di spettacolo, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa mira a promuovere la partecipazione dei cittadini e a offrire occasioni di aggregazione all’insegna della cultura e dello svago, coinvolgendo quartieri, piazze e angoli di centro storico, non dimenticando le frazioni e cercando di soddisfare i gusti di tutti.

Il cartellone, realizzato con la compartecipazione della Camera di commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, include concerti dal vivo che spaziano tra i generi musicali più amati: dalle street band itineranti alle cover band, fino ai raffinati appuntamenti di musica classica, grazie anche alla sinergia con il Conservatorio Torrefranca e il Liceo Capialbi valorizzata attraverso diversi concerti e rappresentazioni.

Previsti anche momenti dedicati all’enogastronomia con sagre e street food. Ampio spazio verrà inoltre riservato ai più piccoli con attività ludiche e spettacoli dedicati, pensati per creare occasioni di svago e socialità in sicurezza.

“Dopo gli eventi di giugno, che si avviano alla conclusione con due spettacoli bellissimi, uno teatrale e uno musicale, abbiamo lavorato con grande impegno - dichiara l’assessore Soriano - per proporre un calendario di luglio capace di unire qualità e inclusività, con il ritorno di un evento apprezzatissimo dai vibonesi come Vibo Social Fest, il festival di stand-up comedy e tante altre iniziative.

E stiamo preparando tutto per avere un agosto bellissimo. Questo cartellone estivo rappresenta un invito aperto alla comunità, ma anche ai visitatori, affinché possano vivere pienamente Vibo Valentia attraverso l’arte, la musica, la convivialità. Un’offerta che parla ai giovani, alle famiglie, agli amanti della cultura ed a chi vuole divertirsi e svagarsi”.