Torna a Catanzaro CarpeWine in the City, l’appuntamento che unisce vino, cultura e socialità in un’unica grande festa. Dopo il successo della tappa di maggio scorso, ospitata nella splendida cornice di Villa Margherita e capace di richiamare un pubblico numeroso e appassionato, il format torna in città con un nuovo evento previsto per sabato 29 novembre.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Catanzaro – si legge in una nota stampa - porterà nel cuore del centro storico un percorso diffuso dedicato alla scoperta delle eccellenze enologiche calabresi, con degustazioni, musica e momenti di approfondimento. Si parte nel pomeriggio, alle 16:00, con una presentazione di auto e test drive. Alle 18:30 si entra nel vivo: verranno distribuiti i calici per seguire il percorso CarpeWine e iniziare un tour tra quattro location simboliche della città — la Galleria San Giovanni, il Chiostro San Giovanni, il Chiostro del Comune a Palazzo De Nobili e il Teatro Politeama.

La serata prosegue alle 20:00 con una Masterclass dal titolo “L’identità nel calice”, un vero e proprio viaggio nelle produzioni vitivinicole delle cinque province calabresi, pensato per chi desidera approfondire conoscenze e curiosità sul mondo del vino regionale.

Gran finale alle 23:00, ancora una volta al Chiostro San Giovanni, dove musica, DJ set, luci e convivialità faranno da cornice all’ultima parte della serata, per un momento di festa sotto le stelle all’insegna del gusto e della leggerezza.

CarpeWine in the City – conclude - si conferma così un’occasione speciale per valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico del territorio, creando connessioni tra luoghi, persone e sapori. Un invito a vivere il centro storico con uno sguardo nuovo, accompagnati da calici e buona compagnia.