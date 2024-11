Dal 25 al 28 aprile la spiaggia di Gizzeria, in Calabria, sarà la cornice di un evento straordinario per il mondo del wingfoil italiano: il Trofeo Coppa Italia Wingfoil. Organizzato negli spazi dell'iconico Hang Loose Beach, la competizione promette emozioni senza precedenti per gli appassionati di sport acquatici.

Il Trofeo Coppa Italia Wingfoil attira i migliori atleti provenienti da ogni angolo del paese per dimostrare le loro abilità, agilità e velocità in una serie di entusiasmanti gare. Con il vento che solleva le vele e le acque di Gizzeria come palcoscenico, gli atleti si sfideranno in una serie di prove mozzafiato che metteranno alla prova le loro capacità in un contesto unico. Mentre giovedì 25 e venerdì 26 i riflettori saranno puntati sulle competizioni agonistiche, nelle giornate di sabato e domenica sono previste attività ricreative e competizioni amatoriali per appassionati e neofiti.

Durante il Trofeo Coppa Italia Wingfoil prenderà vita un villaggio che offrirà al pubblico l'opportunità di immergersi nel mondo del wingfoil attraverso un'esposizione delle aziende principali nel campo dei water board sports. Dagli ultimi modelli di attrezzature alle innovazioni tecnologiche, passando per le dimostrazioni pratiche tenute dai professionisti del settore, il villaggio sarà il cuore pulsante di questa straordinaria manifestazione.

«Non vediamo l'ora di dare il benvenuto agli atleti, agli appassionati e a tutto il pubblico per quattro giorni indimenticabili di wingfoil", ha dichiarato Luca Valentini, organizzatore del Trofeo Coppa Italia Wingfoil insieme a CKWI (Classe Kiteboarding e Wingfoil Italia) e FIV (Federazione Italiana Vela). "Con Gizzeria come sfondo e l'Hang Loose Beach come centro nevralgico delle attività, siamo pronti a offrire un evento unico per aprire la stagione estiva dello sport in Calabria».

Il Trofeo Coppa Italia Wingfoil è un evento imperdibile per gli amanti degli sport acquatici, gli appassionati di avventure e tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza unica nella splendida cornice della Calabria.