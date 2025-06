Una festa che celebra il pescato, con eventi culinari, musica e spettacoli. Un'occasione per onorare i pescatori e il mare, e per gustare piatti a base di pesce fresco. A Gioia Tauro, si terrà la prima edizione della “Sagra del Pesce di Calabria”, il 27, 28 e 29 giugno. L’evento si svolgerà sul lungomare, con inizio alle ore 19:00.

La sagra dedicata al pesce e alle tradizioni culinarie calabresi legate al mare è stata organizzata da due pescherie storiche di Gioia Tauro: “Pescheria Natello” e “Pescheria Luna 2”. L’iniziativa è stata accolta dall'amministrazione comunale, in collaborazione con Marical Gal pesca Calabria, un'organizzazione che si concentra sullo sviluppo sostenibile delle aree costiere, con particolare attenzione al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il lungomare gioiese si conferma al centro della vita pubblica, attrattiva per turisti e residenti. Per l’occasione, saranno allestiti stand gastronomici dove si potranno gustare piatti preparati con ingredienti locali, e si svolgeranno attività di intrattenimento.

«Un momento di aggregazione all’insegna del buon cibo – afferma l’assessore allo spettacolo e ai grandi eventi di Gioia Tauro, Totò Parrello -. Una sagra della tradizione marinara che da decenni non si svolgeva a Gioia Tauro. Siamo molto contenti di ospitarla. Ad allietare le serate ci saranno artisti di strada, band musicali e domenica alle 22 è prevista l’esibizione “Follemente Zero” del cantante trasformista Franko Stumpo».

L'atmosfera si preannuncia festosa e coinvolgente, ideale per famiglie e appassionati delle prelibatezze culinarie.

«Invitiamo i gioiesi, tutti i Calabresi e i turisti, che vogliono assaggiare il pesce più buono della Calabria» ha esortato il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella.