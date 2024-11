“Si mangia CON i cani qui” sarebbe il giusto termine da usare, perché due fratelli di Cosenza, studiano e pensano a un'idea di ristorazione diversa dal solito.

Ha aperto a Roma, vicino Ponte Milvio, il ristorante “Fiuto Restaurant Drink & Food”, dove oltre a soddisfare i nostri palati, c’è un menù dedicato direttamente ai nostri amici a quattro zampe, creato da un nutrizionista veterinario.

I due ragazzi calabresi che hanno dato vita a questo strepitoso progetto sono Mario e Marco Turano con il loro socio Alessandro Praticò, che creando il primo ristorante dedicato anche ai cani, permette cosi di accogliere i nostri amici a quattro zampe nel loro locale.

Ristorante molto curato nei dettagli, elegante con un gioco di luci da non dare fastidio soprattutto ai cani, privo di piante ed i tavoli sono stati distanziati seguendo i consigli di un addestratore. Non manca l’area selfie che ormai è di consueto trovare in molte attività ristorative, poi con il proprio cane in braccio prendere tutta un’altra forma.

Naturalmente esiste una doppia cucina, una sarà interamente dedicata ai pasti per i cagnolini ed il menù è davvero particolare.

I piatti dedicati ai nostri amici a quattro zampe sono soprattutto delle bowl con riso, proteine e verdure, ma anche piatti più elaborati come l’arista con zucchine e carote alla julienne, oppure il merluzzo con ricotta e zucchine bollite, bocconcini di pollo e purè di patate, infine uova sode con vellutata di piselli e fontina.

Piatti equilibrati, i cibi naturalmente vengono lavorati in modo da eliminare i grassi superflui creando armonia nei sapori, insomma da “leccarsi i baffi”.

Come ogni ristorante che si rispetti non mancano i dolci a fine pasto dedicati ai cani, tranquilli non c’è zucchero all’interno ma un macinato, vellutata di zucca, bianco d’uovo montato a neve.

Una idea meravigliosa, curiosa e diversa dalla classica ristorazione.