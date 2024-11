Le spiagge, le alte vette, i paesi antichi arroccati o quelli marinari più turistici, la storia, la cultura e l’arte. Sono tante le ragioni che spingono sempre più persone a voler scoprire le bellezze della Calabria, per troppo tempo non considerate. Tra queste riveste sicuramente un posto di rilievo l’enogastronomia, uno dei tanti motivi per cui la nostra regione è nota anche oltre i confini regionali.Da citare sono sicuramente i vini calabresi, non a caso la Calabria era chiamata un tempo Enotria, terra del vino, che sottolinea la sua tradizione secolare nella coltivazione della vite ed in particolare dei vini naturali pregiati con fragranze ed aromi intensi e decisi. Qui di seguito un elenco di alcune cantine da non perdere, dove potrete provare i più buoni vini accompagnati da degustazioni di prodotti locali.

Cantina Masicei

A pochissimi chilometri da Tropea, nella meravigliosa cornice di Brattirò, sorge Cantina Masicei, dal nome dalla località sulla quale si trova, un'azienda che si dedica alla coltivazione della vite con tecniche biologiche e con raccolte manuali che offre visite guidate, degustazioni e vendita online. Dalla perseveranza di Cosmo Rombolà e la sua famiglia nasce una cantina ormai punto fermo del territorio Brattiroese e dell'intero comprensorio di Capo Vaticano e Tropea, che vuole ritornare alle origini passando attraverso la conoscenza di ogni singola porzione di vigneto affinché si ottengano vini di qualità.

Presso la Cantina Masicei è possibile usufruire del tour degustazione in vigna al tramonto vista Stromboli, durante la quale sarà possibile fare visita alla cantina e nelle vigne sulle colline di Tropea, con una degustazione di 5 vini tra i più rappresentativi dell’azienda: il bianco Raya, il rosato Rifriscu, e tre rossi, Kalibrio, Kannata, e il Masicei. Il tutto accompagnato da prodotti tipici di piccole realtà calabresi, come i taglieri di formaggi e salumi, bruschette, frittelle, marmellate.

Qui potete prenotare la vostra degustazione.

Statti

Rimanendo sulla costa tirrenica, ma in provincia di Catanzaro, ad accogliervi sarà l’azienda Statti, a Lamezia, dove i vigneti di famiglia coprono una superficie di 100 ettari, a ridosso della collina che li protegge dai venti che soffiano dal mare, dove si ritrovano cura e attenzione, necessari secondo Statti per dare vita ad un grande vino. Per la famiglia che nel corso degli anni ha svolto un ruolo determinante nell'economia calabrese, la grande varietà dei vitigni autoctoni rappresenta un grande patrimonio da riscoprire, valorizzare e far conoscere. Per questo sono sempre pronti ad aprire i loro spazi ai visitatori, che possono passeggiare tra centinaia di ettari di oliveti e vigneti circondati dalla natura, dove non è raro incontrare scoiattoli, tassi e uccelli palustri. Oltre alla moderna cantina, si possono visitare anche il frantoio, in funzione quattro mesi all'anno, e la suggestiva barricaia sotterranea dove vengono ospitate le selezioni vendemmiali scelte da sapienti enologi, conservate in botti e barrique. Percorrendo invece i corridoi tra le stalle, sarà possibile vedere le mucche da latte con i vitelli. Presso l’Emporium si potranno provare olio, latte e vino, mentre nella Degusteria si può saltuariamente anche pranzare.

Per visitare l’azienda trovate qui i contatti.

Tenuta Iuzzolini

Su terreni di origine calcareo argilloso e sabbioso, molto fertili, sorge Tenuta Iuzzolini, a Cirò Marina, la quale si estende su una superficie di circa 500 ettari divisi tra vigneto a coltura specializzata, un uliveto secolare, e da pascoli e boschi per il bestiame allevato allo stato brado, come i bovini di razza podolica e il suino nero di Calabria. Innovazione e tradizione si mescolano nella la struttura che è stata realizzata con originali materiali delle terre crotonesi, come pietre, tegole e mattoni originali del posto, evitando così di alterare la conformazione originaria del territorio. La degustazione dei vini, che potete prenotare qui, è accompagnata da prodotti di suino nero, come prosciutti e insaccati magri e saporiti, effettuata nella suggestiva sala di degustazione all’interno dell’azienda. La sala, realizzata in fattura contadina adornata con oggetti in legno, rame e ceramica, si presenta con il tetto realizzato con le più antiche tegole recuperate dall’area, e un soffitto rigorosamente in legno. Il rassicurante focolaio sarà perfetto per scaldarsi al fuoco con in mano un calice di vino.

Librandi

La famiglia Librandi inizia l’attività di imbottigliamento nel 1953, quando nella piccola cantina di via Tirone a Cirò Marina si lavoravano le uve di Gaglioppo e Greco bianco che provenivano da piccoli appezzamenti nella Doc Cirò.

Da allora le generazioni che si sono susseguite, ora arrivate alla terza, continuano a sostenere la ricchezza della nostra terra e quello che rappresenta e rappresenterà per il mondo del vino, cercando di conservare ed esaltare il patrimonio viticolo già presente.

Se volete visitare l’azienda, potrete scegliere tra due tipologie di tour: quello della cantina, in cui sarete guidati attraverso la zona vinificazione, fino al reparto logistico, passando attraverso la barricaia e la linea di imbottigliamento, alla quale seguirà una degustazione dei cinque vini di punta dell’azienda, compresa la linea "Le Tenute"; e la giornata Librandi, durante la quale potrete prendere parte oltre che a quello per la cantina, anche al tour dei vigneti e uliveti a bordo di pick-up che vi porteranno fino alle cime delle colline della tenuta da cui godere di una vista suggestiva.

È prevista inoltre anche la visita al museo dell’agricoltura situato nel casolare di inizio ‘800 nel cuore dell’azienda, per terminare con un pranzo all’interno della foresteria, e dal pomeriggio in relax passeggiando tra i filari.

Se volete scoprire il gusto dei vini di casa Librandi, e visitare l’azienda, qui trovate tutte le info utili.

Farneto del Principe

Ai piedi di Altomonte, in provincia di Cosenza, sorge su una collina Farneto del Principe, che fin dalla sua nascita si è posta come obiettivo quello di esportare nel mondo i propri vini utilizzando una enologia molto rispettosa della materia prima e non invasiva, con la volontà di distinguersi da altri vini.

Tra i prodotti dell’azienda, biologica al 100%, che conta circa 100 ettari vitati e 5 ettari coltivati ad uliveto, si trovano vitigni autoctoni presenti sul territorio da millenni, come il Magliocco, il Calabrese, la Guarnaccia ed il Castiglione, che è possibile provare attraverso il tour previsto. Ciò prevede la visita dei vigneti a bordo di un fuoristrada 4X4, durante la quale potrete passeggiare tra i filari ed avere informazioni sui vitigni e sulle tecniche di coltivazione grazie alla presenza di una guida a vostra completa disposizione.

La visita si sposterà poi all'interno della cantina per farvi scoprire l’intero processo di vinificazione, e permettervi di assaggiare i vini direttamente dalle cisterne in acciaio inox da 5mila litri. Nell’ultima tappa è prevista la degustazione dei vini imbottigliati accompagnati da taglieri di salumi e formaggi locali.

Collegati al sito per saperne di più e prenotare.

Cantine Nesci

Cantine Nesci, con affaccio sul mare di Palizzi, è oggi una realtà all’avanguardia e tecnologicamente avanzata, realizzata ristrutturando il vecchio “catoio” datato 1896, il cosiddetto magazzino in cui venivano e vengono ancora conservati salumi, formaggi e altri viveri.

Le origini della famiglia Nesci risalgono al 1600, quando da Messina si trasferì a Palizzi e poi a Reggio, accrescendo il proprio patrimonio culturale e terriero, e dando vita ad una tradizione familiare che si ripete da oltre 5 generazioni. Attrezzata con le più moderne tecnologie, l’azienda è dotata inoltre di barricaia di botti di rovere di Allier, dove viene invecchiato il vino.

Se deciderete di fare un tour dell’azienda, sarà all’insegna della natura tra uliveti e vigneti, tra i quali potrete passeggiare mentre conoscerete la storia dell’azienda e della produzione di vini IGT rossi, bianchi e rosé. Oltre al gusto dei vini, a lasciarvi senza fiato saranno sicuramente anche gli scorci che si mostreranno davanti ai vostri occhi, in cui potrete perdervi guardando il mare e l’orizzonte.

E dopo essere stati deliziati con una suggestiva vista, a sorprendere i vostri gusti ci penserà la degustazione di prodotti tipici accompagnati da vini unici scelti appositamente tra le ottime etichette dell’azienda, che potete prenotare qui.