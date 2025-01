A ottenere il massimo riconoscimento con l’inserimento nella guida 2025 sono Cesare a Reggio Calabria (che si conferma dallo scorso anno) e La cremeria Vitaro di Rende, tra le 6 new entry

Anche due calabresi tra le 72 gelaterie premiate da Gambero Rosso con i Tre coni della guida Gelaterie d’Italia 2025. Si tratta di Gelato Cesare a Reggio Calabria e La cremeria Vitaro a Rende.

La guida è stata presentata oggi alla kermesse Sigep World in corso a Rimini. Il volume sarà disponibile solo a partire da aprile, ma intanto sono stati diffusi in anteprima i nomi dei premiati.

Sono 599 in tutto le gelaterie recensite, in aumento rispetto alle 550 dello scorso anno. E cresce anche la platea dei Tre coni, il massimo riconoscimento in termini di eccellenza, che si arricchisce di 6 nuovi ingressi. Tra questi, proprio una delle due gelaterie calabresi, La cremeria Vitaro di Rende, che va ad affiancare Gelato Cesare, entrata nell’elenco già lo scorso anno.

Le altre new entry sono Gelato Contadino a Bergamo, Mille a Verolanuova (Brescia), Maritozzi e Gelato di Barbara e Renato a Bologna, Gelati Crispini a Spoleto, Mokambo a Ruvo di Puglia.

Sei anche i premi speciali: Gelatiere emergente, Valorizzazione delle filiere, Sostenibilità, Miglior gelato gastronomico, Miglior gelato al cioccolato e Miglior gelato alla crema. Il primo è andato ad Ancona, Gelati radicali di Maria Teresa Di Fraia. In tre si sono aggiudicati il premio Valorizzazione delle filiere: Nonna Papera a Cantù (Como), Mario Magrini a Roseto degli Abruzzi (Teramo), L’artigianale a Pozzallo (Ragusa). Premio Sostenibilità a Dare, Roma. Mentre Gelateria Panna & Storti a Romano d'Ezzelino (Vicenza), Il teatro del gelato a Sant'Agostino (Ferrara) e Gelizioso a Sarno (Salerno) hanno ricevuto il premio per il Miglior gelato gastronomico. Gli ultimi due premi speciali sono andati alla Gelateria San Gottardo di Borgomanero (Novara) e a Zampolli di Trieste.