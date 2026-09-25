Due ristoratrici calabresi salgono sul podio nazionale della bistecca. Federica Grotteria e Noemi Devona, titolari de Il Boss della Carne di Crotone, si sono classificate al secondo posto a The Golden Steak, il campionato italiano dedicato alla cottura della bistecca con l’osso, giunto alla settima edizione e svoltosi quest’anno a Pisa domenica 21 settembre.

A rendere ancora più significativo il risultato c’è un elemento: quello crotonese era un team composto esclusivamente da donne. Federica e Noemi sono riuscite a precedere squadre composte da uomini navigati con anni di esperienza alle spalle, conquistando il secondo gradino del podio nazionale in una competizione dedicata alla bistecca e alla sua cottura.

Un risultato che porta la Calabria ai vertici della manifestazione e che racconta anche la presenza sempre più autorevole delle donne nel mondo della carne e della griglia, un settore la cui narrazione è stata a lungo prevalentemente maschile.

Per Federica e Noemi il podio rappresenta soprattutto il riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente nel ristorante Il Boss della Carne e di un percorso professionale costruito intorno alla conoscenza della carne e delle tecniche di cottura.

«Siamo partite da Crotone come una squadra di sole donne e siamo tornate con un secondo posto nazionale. Essere riuscite a salire sul podio, confrontandoci anche con team composti da uomini rende questa soddisfazione ancora più grande. Non volevamo dimostrare di essere migliori di qualcuno, ma semplicemente di essere all’altezza. Abbiamo lavorato, studiato e creduto in quello che facciamo ogni giorno. Siamo salite sul tetto d’Italia e, questa volta, ci è mancato davvero poco per toccare il cielo», spiegano Federica e Noemi, che da stasera torneranno a lavorare nel loro ristorante come tutti i giorni, ma con una consapevolezza maggiore, che lo studio, la dedizione e l’impegno alla lunga pagano.