È la ‘nduja calabrese l’ingrediente principe della pizza dell’anno 2023 per gli Stati Uniti d’America. Lo certifica 50 Top Pizza, la guida online che ogni anno scova le migliori pizzerie in Italia e nel mondo. L’ultima classifica pubblicata è appunto quella riguardante gli Stati Uniti. Da insaccato dei “poveri”, prodotto con le parti più grasse del maiale e il peperoncino, a piccante regina rossa che conquista sempre più apprezzamenti spopolando ormai anche all’estero.

La Pizza of the Year 2023 si chiama proprio ’Nduja ed “esce” dal forno della Jay’s Artisan Pizzeria di Kenmore (nello Stato di New York, a poche miglia da Buffalo e dal confine canadese), che oltre ad ottenere questo premio speciale si posiziona anche all’ottavo posto nella classifica delle 50 pizze top degli Usa. L’anno scorso nella stessa graduatoria era 13esima, nel 2021 invece 28esima. Una vera e propria scalata in soli tre anni.

'Nduja: la pizza dell'anno negli Usa

‘Nduja, formaggio Fontal, cipolla rossa, miele di peperoncino. Questi gli ingredienti della pizza realizzata dalla Jay’s Artisan Pizzeria incoronata dalla prestigiosa guida. «La ‘Nduja (pronuncia en doo ya) è un salame spalmabile piccante proveniente dalla Calabria, nel Sud Italia. Abbinata al nostro miele di peperoncino fatto in casa, rende la pizza un po’ dolce e un po’ piccante», viene presentata così la pizza ‘Nduja su Instagram dalla Jay’s Artisan. La guida 50 Top Pizza nel premiarla la celebra per «artigianalità e leggerezza». «Farcita con prodotti freschi e cotta a legna – si legge ancora nella scheda - conquista il palato per la sua apparente semplicità». Merito sicuramente anche dell’insaccato calabrese, originario di Spilinga, nel Vibonese.

Le migliori pizze negli Usa: classifica e premi speciali

Venendo ora alla classifica delle 50 migliori pizze negli Usa, risulta New York la città più rappresentata con ben dieci pizzerie in guida, seguita da Portland, Miami e San Francisco, con tre insegne a testa. Di seguito tutte e cinquanta le posizioni, più i premi speciali assegnati dalla prestigiosa guida.

Classifica completa di 50 Top Pizza USA 2023:

1 Una Pizza Napoletana - New York, USA

2 Razza Pizza Artigianale - Jersey City, USA

3 Ken’s Artisan Pizza – Portland, USA

4 Tony's Pizza Napoletana - San Francisco, USA

5 Pizzeria Bianco – Phoenix, USA

6 Ribalta - New York, USA

7 0' Munaciello – Miami, USA

8 Jay's Artisan Pizzeria - Kenmore, USA

9 Song' E Napule - New York, USA

10 Kesté - New York, USA

11 La Leggenda Pizzeria – Miami, USA

12 Pasquale's Pizzeria Napoletana - South Kingstown, USA

13 Ops – Brooklyn, USA

14 Spacca Napoli Pizzeria – Chicago, USA

15 Fabrica Pizza – Tampa, USA

16 Partenope Ristorante – Dallas, USA

17 Pizza Secret - New York, USA

18 Pizza Rock - Las Vegas, USA

19 Pizzeria Sei - Los Angeles, USA

20 Apizza Scholls – Portland, USA

21 Flour House - San Luis Obispo, USA

22 Mission Pizza Napoletana - Winston – Salem, USA

23 Inferno Pizzeria Napoletana – Darnestown, USA

24 Il Forno - San Antonio, USA

25 Coals Artisan Pizza – Louisville, USA

26 Nardò Italian Restaurant - Huntington Beach, USA

27 Robert's Pizza and Dough Company – Chicago, USA

28 Bricco Coal Fired Pizza - Haddon Township, USA

29 Nostrana – Portland, USA

30 Craft 64 – Scottsdale, USA

31 Spark Pizza – Redmond, USA

32 San Matteo - Pizzeria e Cucina - New York, USA

33 A 16 - San Francisco, USA

34 Salsa - New York, USA

35 Antico Pizza Napoletana – Atlanta, USA

36 Tribute Pizza - San Diego, USA

37 Don Antonio - New York, USA

38 Zeneli - New Haven, USA

39 Pizza Delicious - New Orleans, USA

40 PizzElla - Miami Beach, USA

41 Slice & Pie – Washington, USA

42 Pasquale Jones - New York, USA

43 Basil & Barley Pizzeria Napoletana - Colorado Springs, USA

44 Pomo – Scottsdale, USA

45 Oven & Tap – Bentonville, USA

46 Angelina's Pizzeria Napoletana – Irvine, USA

47 Posto – Somerville, USA

48 A Modo Mio - Arlington , USA

49 Yellow Moto Pizzeria - San Francisco, USA

50 786 Degrees - Los Angeles, USA

USA Special Awards 2023

• Pizza Maker of the Year 2023 - Ferrarelle Award

Dan Richer - Razza Pizza Artigianale - Jersey City, USA

• Performance of the Year 2023 - Robo Award

Tony Gemignani - Tony's Pizza Napoletana - Pizza Rock - USA

• Best Pasta Proposal 2023 - Pastificio Di Martino Award

Ribalta - New York, USA

• Pizza of the Year 2023 - Latteria Sorrentina Award

‘NDUJA - Jay's Artisan Pizzeria – Kenmore, USA

• Best Fried Food - Il Fritturista 2023 - Oleificio Zucchi Award

Song' E Napule - New York, USA

• Best Wine List 2023 - Asti DOCG Award

Ops – Brooklyn, USA

• Best Service 2023 - Goeldlin Award

Fabrica Pizza - Tampa , USA

• New Entry of the Year 2023 - Solania Award

Pizza Secret - New York, USA

• One to Watch 2023 - Fedegroup Award

Pizzeria Sei - Los Angeles, USA

• Best Beer Service 2023 - Birrificio Fratelli Perrella Award

Craft 64 – Scottsdale, USA

50 Top Pizza USA - Green Oven 2023

• Ken’s Artisan Pizza – Portland, USA