Pensi alle castagne ed è subito autunno, i profumi ed i colori della natura che cambiano, le giornate si accorciano ed inizia a cambiare il meteo, le prime piogge ed il cambio di stagione. La castagna calabrese è un bene prezioso dei nostri boschi, un simbolo di tradizione culinario per l’alimentazione delle tavole calabresi. Riconosciuta come “il pane dei poveri” che grazie appunto alla farina di castagna si produceva il pane scuro, considerato poco gradito ai nobili di un tempo, invece oggi considerata pregiata e di ottime proprietà nutrizionali. Tra zuppe, lievitati, dolci, le castagne in Calabria riconoscono un simbolo di tradizione molto importante e vi elenco le cinque ricette più usate a base di castagne.

Le caldarroste

Più che ricetta tipica calabrese, è di fama internazionale. Le castagne vengono arrostite sul fuoco tramite una “padella” dai fori, che permette la penetrazione della fiamma e di aria. La castagna va incisa con un coltello, altrimenti potrebbe scoppiare, e messa a cuocere in padella, girandola in continuazione evitando cosi che si bruci, infine si sbuccia e si mangia. Il vero street food autunnale.

I Pistiddri

I Pistiddri, ovvero le castagne secche, un rituale antico e ricco di tradizioni. Venivano dati soprattutto ai bambini, come merenda, ma la preparazione è tutta una poesia. Le castagne crude vengono messe ad essiccare su dei vassoi al sole, oppure vicino al focolare di casa, un procedimento della durata variabile. Alla fine ci ritroveremo con delle castagne secche, che vengono sbucciate e bollite in acqua, foglie di alloro e sale.

Tronchetto di Castagne

Il tronchetto di castagne è appunto un dessert super goloso da preparare in questo periodo. Un pochino di pazienza per sbucciare le castagne ma ne vale davvero la pena! Vi consiglio di prepararne due tronchetti e di conservarne uno in congelatore, a Natale avrete in dolce già bello che pronto. Le castagne vengono come sempre cotte in acqua e tra farina, cioccolato, burro e cacao, sfornerete questo meraviglioso dolce.

Le Chinole o Lucerne di Castagne

Si tratta di dolcetti con la forma di mezzaluna fritti in padella, cosparsi in superfice con del miele di fichi o di api, oppure con dello zucchero a velo. Si chiamano “chinole” perché sono appunto “chine”, ovvero “ripiene”. Le chinole di castagne e cioccolato sono tipiche della provincia di Cosenza, dove vengono preparate soprattutto nel periodo di Natale per essere gustate al termine del tradizionale cenone della vigilia. Il ripieno prevede un impasto molto ricco, realizzato con cioccolato fondente, castagne, caffè, liquore, zucchero, cannella e chiodi di garofano in polvere.

Pane di castagne

Ultimo ma non per ultimo, il pane di castagne, che può vantare quasi 500 anni di storia e di tradizione. Il pane di castagne viene preparato con lievito madre, profumato e saporito, mantiene la sua morbidezza per molto tempo. Esistono diverse varianti ormai del classico pane alle castagne, chi aggiunge uva passa o pinoli, noci, si creano diverse prove fino al raggiungimento ottimale. Normalmente le ricette si tramandano da famiglia a famiglia.