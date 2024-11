Se il campionato di calcio di Serie A sembra ormai concluso, con la possibile vittoria del Napoli, in Calabria non perdiamo tempo e neanche interesse verso lo sport…da tavola!

Polpette a volontà di ogni tipo su una tavolata immensa, dei concorrenti, degli eroi che hanno un obiettivo ben preciso, vincere! Anche perché è un dovere di pancia.

Nasce il Torneo di Polpette, creato da Mi Ndujo, la catena ristorativa dei panini calabrese che vanta tre locali su Cosenza e sei a Roma.

Sabato 4 febbraio, alle ore 19 nello store di Corso Mazzini a Cosenza, si terrà la prima sfida, a condurre i giochi ci sarà Wlady Nigro di Calabria Food Porn.

Andiamo in ordine, tutto nasce dalla “Sfida da Purpetta” dove tre partecipanti si sfidano a chi mangia più polpette di melanzane, di salsiccia e di acciughe in dieci minuti. Il vincitore della singola gara porta a casa un menù a scelta di Mi Ndujo.

Ma per chi ha la competizione nel sangue, Mi Ndujo ha pensato di creare un torneo vero e proprio, fatto a gironi, con promozioni ed eliminazioni.

Una volta al mese ci sarà la sfida ufficiale, i campioni si radunano nei vari punti vendita e si terrà la “Grande Sfida”. A giugno ci sarà la sfida finale tra questi campioni che come premio finale riceveranno 50 panini di Mi Ndujo, a scelta, da consumare in un anno.

«Una idea singolare, particolare, poi sono curioso di vedere come risponderanno a Roma a questa idea di torneo. In Calabria lo so, non mi deluderà nessuno» - dice Wlady di Calabria Food Porn.

«Anche cosi facciamo parlare di Calabria ovunque, ci sono arrivati messaggi da Milano, Firenze, Padova, Bologna, Napoli e Catania, di persone che vorrebbero partecipare. È un gioco basato sulla cultura gastronomica, infatti la polpetta fritta è uno dei simboli delle nostre tradizioni» – Teresa Zicca area social media Mi Ndujo.

Non resta che andare, sabato 4 febbraio alle ore 19:00, nello store Mi Ndujo di Corso Mazzini a Cosenza per assistere alla prima gara della “Sfida da purpetta” che aprirà ufficialmente il torneo più gustoso che esista.