Dopo settimane di intensa preparazione, il Team Catanzaro Lady 70, composto dalle Lady Chef Annita Ferragina, Rossella Costa e Lidia Cipriani, ha conquistato la medaglia di bronzo alto nella categoria "Food Street d’Autore Senior" ai Campionati di Cucina Italiana di Rimini, appena conclusi.

Il piatto presentato, Illustrissimo morzello in pitta di riso e panatura di tarallo, ha reinterpretato con audacia il tradizionale morzello catanzarese, fondendo innovazione culinaria e rispetto per le radici gastronomiche calabresi.

La capitana del team, Annita Ferragina racconta: «Abbiamo portato il nostro cuore, la nostra passione e un’idea audace: una nuova veste per l’Illustrissimo Morzello. Oltre al nome ufficiale ed esplicativo del piatto, trattandosi di una rivisitazione moderna e adatta alla consumazione veloce, lo abbiamo battezzato "Morzzzù", un nome altrettanto veloce, ma dal sapore storico».

La competizione è organizzata annualmente dalla Federazione Italiana Cuochi, FIC, durante la Beer&Food Attraction, l’evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tecnologie per l’Out of Home.

L’ingresso, riservato esclusivamente agli operatori professionali maggiorenni, è stato possibile grazie al patrocinio della Regione Calabria e al sostegno dell'assessore Gianluca Gallo, presente in fiera, e all'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi che ha supportato costantemente la preparazione alla gara, nella figura del team coach, lo Chef Francesco Marinaro.

Ancora la capitana Ferragina: «Abbiamo altri ingredienti in cantiere per arricchire la gamma dei Morzzzù, che vorremmo proporre anche in versione Veg e Gluten free. Il nostro intento è di continuare a promuovere il Morzzzù, affinché questa nuova veste del Morzello possa essere assaggiata da tutti».

Il "Morzzzù" rappresenta un esempio di come la cucina tradizionale possa essere rivisitata in chiave moderna, mantenendo intatti i sapori autentici della Calabria, in grado di avvicinare anche i palati più restii e distanti. Questo riconoscimento ai Campionati di Cucina Italiana sottolinea l'importanza di valorizzare le specialità regionali attraverso l'innovazione e la passione per l'arte culinaria.