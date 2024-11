Un autunno timido in Calabria, che ci proietta verso un inverno ricco di colori, profumi e sapori che sanno di casa. Le tradizioni gastronomiche in Calabria sono sempre tantissime e ci sono prodotti che non mancano sulle tavole dei calabresi, come il baccalà, il re delle festività soprattutto natalizie. Insieme a chef Mario Policicchio del Bistrot “A Casa di Eufemia” a Rende (Cosenza) prepareremo un primo piatto che racconta di Calabria e di famiglia.

Linguine al Baccalà, con un tocco di di croccantezza. Un piatto semplice e buono da preparare.

Ingredienti:

- Linguine

- Filetto di Baccalà già spugnato

- Peperone crusco

- capperi

- olive nere e verdi

- pomodori pelati

- aglio, cipolla, prezzemolo e basilico.

Prepariamo un trito di cipolla e aglio, eliminando l’anima interna. Tritiamo anche il prezzemolo ed il basilico. Tagliamo a cubotti il baccalà, non troppo piccoli perché dobbiamo gustarcelo per bene. Inseriamo olio d’oliva in padella e facciamo un soffritto, a fuoco basso, di aglio e cipolla tritata, aggiungendo successivamente il prezzemolo ed il basilico. Quando la cipolla sarà dorata, aggiungiamo il baccalà e sfumiamo con del vino bianco. Solo adesso inseriamo i pomodori pelati, le olive ed i capperi e facciamo cuocere per 5/6 minuti. Iniziamo a cuocere la pasta, linguine trafilate al bronzo, perché la qualità non deve mancare mai. Mentre la pasta cuoce, friggiamo i peperoni cruschi, che devono stare in padella per qualche secondo ad olio bollente. A cottura della pasta possiamo mantecare in padella e successivamente impiantare, aggiungendo i peperoni cruschi sbriciolati sopra.

Buon appetito a tutti