Il Castello Aragonese e la piazza circostante si confermano il cuore della quinta edizione di Bergarè 2026, la manifestazione ideata dalla Camera di commercio di Reggio Calabria per promuovere il bergamotto e valorizzarne il ruolo economico, culturale e identitario. L’evento sta registrando una partecipazione significativa, con migliaia di visitatori e un programma che intreccia gastronomia, attività commerciali, ricerca e spettacolo.

La giornata di sabato 24 ottobre si è aperta all’insegna della formazione e della cucina con il laboratorio didattico condotto dallo chef Luca Pappagallo, noto volto televisivo. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti degli istituti alberghieri del territorio, impegnati a scoprire nuove possibilità di utilizzo dell’agrume nella ristorazione contemporanea. Un’occasione di confronto diretto con un professionista del settore, che ha condiviso tecniche e spunti per valorizzare il bergamotto attraverso preparazioni creative.

Accanto alla dimensione divulgativa, Bergarè punta anche a favorire le relazioni commerciali. La manifestazione ospita infatti incontri d’affari tra aziende e buyer, con l’obiettivo di sostenere le opportunità di mercato per le imprese della filiera agrumaria.

Ricerca, sostenibilità e prospettive per la filiera

Tra gli appuntamenti in programma nel pomeriggio, alle 17, è previsto il convegno specialistico Il bergamotto e gli agrumi, dedicato a innovazione, ricerca e sostenibilità. L’incontro istituzionale intende approfondire le prospettive di sviluppo del comparto e individuare le direttrici su cui costruire il futuro della filiera, in un contesto che richiede di coniugare valorizzazione delle produzioni, competitività e nuove conoscenze.

La manifestazione prosegue nel frattempo con l’apertura del Villaggio di Bergarè, dalle 17, nella piazza del Castello. L’area espositiva ospita il mercato artigianale e un percorso di street food dedicato alle diverse interpretazioni dolci e salate del bergamotto, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire le potenzialità gastronomiche dell’agrume.

Show cooking, mostre e spettacoli nel centro storico

Il programma coinvolge anche gli spazi interni del Castello Aragonese, dove sono visitabili mostre storiche e un’installazione sensoriale pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta del bergamotto attraverso un’esperienza culturale e immersiva.

Dalle 18 alle 22.30 spazio all’alta gastronomia con show cooking curati da chef ed esperti del settore, chiamati a presentare ricette e preparazioni innovative. Le dimostrazioni sono previste su prenotazione.

A completare il cartellone pomeridiano e serale sono le iniziative di arte e spettacolo: il centro storico si anima con esibizioni dal vivo e spettacoli itineranti degli artisti di strada, contribuendo a trasformare la manifestazione in un’occasione di incontro che va oltre la promozione del prodotto.

La quinta edizione di Bergarè conferma così la volontà di mettere al centro il bergamotto di Reggio Calabria, facendo dialogare imprese, formazione, ricerca e cultura. Una formula che punta a rafforzare la visibilità dell’agrume e a valorizzare, attraverso un programma rivolto a pubblici diversi, il patrimonio produttivo e identitario del territorio.