Il 19 e 20 agosto alla Marina gastronomia, musica e una tavola rotonda sulla piccola pesca. Parte del ricavato sarà destinata ai lavori nella Chiesa Matrice di San Giorgio Martire

Il lungomare di Pizzo torna a trasformarsi in una grande vetrina delle eccellenze gastronomiche e delle tradizioni marinare del territorio. Mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, a partire dalle ore 19, sul Lungomare Cristoforo Colombo della Marina di Pizzo si terrà la “Festa dei Sapori del Mare”, due serate dedicate alla cucina locale, alla piccola pesca artigianale, alla musica e alla solidarietà.

L'iniziativa si inserisce nel programma promosso dal GAL Pesca Marical, con l'obiettivo di valorizzare e sostenere la piccola pesca artigianale, considerata una risorsa economica ma anche un patrimonio culturale per l'intero Golfo di Sant'Eufemia.

A caratterizzare l'edizione 2026 sarà anche la finalità benefica. Una parte del ricavato delle due serate sarà infatti destinata ai lavori di rifacimento del tetto dei locali dell'Azione Cattolica e della sacrestia della Chiesa Matrice di San Giorgio Martire.

«La Festa dei Sapori del Mare non è soltanto una vetrina per le straordinarie eccellenze gastronomiche del nostro golfo, ma rappresenta un momento di profonda coesione per tutta Pizzo», spiega Maurizio Greco, tra gli organizzatori. «Quest'anno abbiamo voluto fortemente legare la bellezza del nostro mare e delle nostre tradizioni a un gesto concreto di solidarietà».

Tonno e Tartufo di Pizzo per la prima serata

Il programma prenderà il via mercoledì 19 agosto con la Sagra del Tonno & Tartufo Gelato. Protagonista della serata sarà il tonno locale, espressione della tradizione produttiva del territorio, accompagnato da uno dei simboli più conosciuti della città: il celebre Tartufo di Pizzo.

Il giorno successivo, giovedì 20 agosto, spazio invece alla Sagra del Pesce Azzurro, con le specie tipiche del Golfo e piatti della tradizione. Tra le proposte annunciate figurano la frittura mista con alici, calamari, gamberi e occhialoni e i tradizionali “friji e m'bucca”.

Piccola pesca, sostenibilità e confronto

La Festa non sarà soltanto gastronomia. Nel programma è prevista anche la tavola rotonda “Le rotte del pesce azzurro: il festival dei sapori, della salute e cultura della piccola pesca”, dedicata alle proprietà nutrizionali del pescato locale e alle prospettive della pesca sostenibile.

A completare entrambe le serate saranno musica dal vivo, balli tradizionali e animazione, con l'obiettivo di coinvolgere residenti e turisti e raccontare, attraverso il cibo e l'intrattenimento, l'identità marinara di Pizzo.

Greco ha infine ringraziato il sindaco, l'Amministrazione comunale, il comando della Polizia locale, sponsor, partner e volontari che hanno contribuito all'organizzazione, rivolgendo un invito particolare al pubblico: «Con la loro presenza numerosa e calorosa non solo passeranno due serate indimenticabili, ma daranno un contributo fondamentale a questa importante causa benefica».