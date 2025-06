Raccontare la Calabria più autentica al mondo intero promuovendo un viaggio emozionale e sensoriale per unire gastronomia, cultura, tradizioni e benessere: è questo l'obiettivo perseguito e raggiunto nei giorni scorsi dal "Calabria Food Fest", evento organizzato nell’ambito del progetto ministeriale "Le Montagne del Sole".

La kermesse, che ha visto la presenza di oltre quaranta tra attori, food influencer, travel blogger e giornalisti di fama mondiale, ha proposto numerose iniziative: dagli educational tour enogastronomici agli showcooking, dalle lezioni di yoga alle degustazioni. Un cartellone di appuntamenti condivisi dai tanti ospiti d'onore con milioni di follower collegati da ogni parte del pianeta. Un modo per vivere in maniera collegiale le esperienze trascorse tra borghi, sapori e saperi calabresi. Un progetto capace di valorizzare le straordinarie risorse del territorio regionale dando il giusto valore alle peculiarità singolari della Calabria.

A far da sfondo per il gran finale del "Calabria Food Fest" è stato il suggestivo castello di Squillace, incastonato nell'antico borgo della provincia di Catanzaro. Una straordinaria location che ha ospitato per l'occasione talk, cene di gala, red carpet, concerti.