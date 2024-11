Ognuno di noi ha dei sogni nella vita: alcuni spesso possono sembrare irraggiungibili, ma per altri il lavoro sodo e la fiducia nei propri mezzi è fondamentale per far si che si realizzino. Vincenzo Fotia sicuramente ci ha creduto e sta realizzando il proprio personalissimo sogno: da questa notte infatti è uno dei partecipanti del Campionato Mondiale di Pizza 2023 a Las Vegas, insieme al Dream Team di Molino Caputo. Vincenzo, maestro pizzaiolo di Siderno, è arrivato negli Stati Uniti insieme ad una squadra fortissima con maestri pizzaioli come Davide Civitiello, dunque una squadra che si candida certamente tra i favoriti. La gara è iniziata questa notte e si chiuderà il 30 marzo nel Las Vegas Convention Center ed è aperto al pubblico, quindi italiani e calabresi che volessero sostenere la squadra italiana sono bene accetti!



Saranno presenti oltre 100 pizzaioli provenienti da tutto il mondo e anche la sfida fra italiani, sarà all’ultima pizza. Non proprio una passeggiata, ma quando si hanno qualità e professionalità, non bisogna aver paura di niente. Vincenzo Fotia gareggerà nella competizione di “Pizza Napoletana”, del resto è considerato uno dei grandi maestri di pizza napoletana in Calabria, dell’Accademia Nazionale Pizza Doc, che sforna sempre nuovi talenti e avendo un organico ben compatto di professionisti alle spalle. La prima partecipazione, nel 2020, fu fermata dal Covid ma adesso il grande momento è arrivato: e se dovesse arrivare un premio, ci invitiamo tutti per una grande festa, per omaggiare un calabrese che ha messo una bandiera anche negli Stati Uniti.