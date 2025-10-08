Il musicista calabrese protagonista al Festival Gastronómico di Alvaiázere e al Festival Internazionale della Fisarmonica di Almeirim: due serate di successo e dialogo culturale

Il talento italiano della fisarmonica conquista ancora una volta il pubblico portoghese. Carmine Sangineto, musicista calabrese apprezzato per la sua sensibilità interpretativa e il suo stile energico, ha portato la sua musica in Portogallo con due concerti che hanno unito tecnica, passione e dialogo culturale.

Il mini tour si è svolto il 4 e 5 ottobre 2025, toccando due tappe di grande prestigio. La prima, il 4 ottobre, ad Alvaiázere, in occasione della 21ª edizione del Festival Gastronómico Alvaiázere – Capital do Chícharo, uno degli appuntamenti più attesi della regione. Sul palco, insieme a Sangineto, si sono alternati i musicisti portoghesi José Luís Campos, Marcio Cabral e Rodrigo Maurício, dando vita a una serata di intensa partecipazione e altissimo livello artistico.

Il giorno successivo, 5 ottobre, Sangineto è stato protagonista al Festival Internazionale della Fisarmonica di Almeirim, ospitato nella suggestiva cornice del Giardino della Repubblica. L’evento ha celebrato la fisarmonica come strumento universale, capace di unire culture e generazioni diverse, con un pubblico entusiasta che ha accolto calorosamente le esibizioni.

«Tornare in Portogallo dopo l’esperienza del 2022 è stato emozionante», racconta Carmine Sangineto. «Qui – prosegue – la musica è un linguaggio che unisce davvero le persone. Il calore del pubblico e la passione per la fisarmonica rendono ogni esibizione speciale».

Artista in costante ascesa, Carmine Sangineto si è esibito negli ultimi anni in numerosi paesi europei, portando con sé la tradizione della fisarmonica italiana reinterpretata con modernità e gusto. Nel corso del 2025 ha calcato anche i palchi di Belgio e Norvegia, dove la sua musica ha raccolto ampi consensi, consolidando una carriera sempre più internazionale.

Entrambi gli eventi in Portogallo hanno registrato un grande successo di pubblico e di critica, confermando l’interesse crescente della scena musicale lusitana verso gli artisti italiani.

Con la sua musica, Carmine Sangineto continua a farsi ambasciatore della migliore tradizione artistica italiana nel mondo, unendo popoli e sonorità sotto il segno universale dell’armonia.