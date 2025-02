Per il secondo anno consecutivo non si occuperà dei protagonisti della kermesse come fatto per anni: «Mia figlia compirà 40 anni in questi giorni. Ho scelto di restare. Tornerò ma una pausa ogni tanto ci vuole»

«Lo scorso anno l'inaugurazione del mio nuovo salone e quest’anno i 40 anni di mia figlia Orsola mi hanno spinta ancora una volta a non rispondere presente alla chiamata. Non nascondo che un pò mi manca ma ogni tanto una pausa ci vuole».

Pensa a dove sarebbe oggi se avesse deciso di andare nella città dei Fiori per immergersi, come ha fatto per anni fino al 2023, nella frenetica ed entusiasmante atmosfera del festival di Sanremo. Sarebbe come sempre passata a trovare suo figlio Bruno a Milano, prima, perchè lì c’è il suo nipotino Carlo.

Lei è la reggina Anna Foti, hair stylist, come precisa l’altro nipotino Renato a chi la definisce parrucchiera. Pure quest'anno lei ha deciso di prolungare la sua assenza dall'avventura sanremese.

È un sole Anna Foti e non solo perchè, dopo avere avuto i capelli letteralmente di tutti i colori, «tranne - lei dice - il verde smeraldo», adesso li ha biondi. Con i suoi smaglianti 60 anni, ha un sorriso che le illumina il viso e tutto intorno sprigiona una contagiosa energia positiva. Il suo è molto più che un salone di bellezza che lei infatti ha chiamato Maison, casa, in cui sentirsi famiglia.

Non solo affabilità e competenza ma anche attenzione alla persona, calore, cura ed eleganza. Ecco lo stile di Anna Foti e della sua Maison.

Uno stile che certamente l'ha portata lontano, fino a diventare, dopo il suo contributo professionale per uno spettacolo nella sala Nervi del Vaticano, un riferimento per le principali kermesse nazionali del momento. Da The Voice a X Factor, dall'Isola dei famosi al La Vita in diretta, al festival di Sanremo. I più grandi cantautori italiani, ma anche conduttori e giornalisti, sono passati dalle sue mani fatate.

«L'elenco sarebbe davvero lungo anche perché Sanremo è davvero frenesia pura. È stare pronti a ritoccare un'acconciatura o il trucco in qualsiasi momento. Preparare i protagonisti al teatro Ariston non solo per le cinque serate, di cui quella delle Cover rimane sempre quella più emozionante ed esaltante, ma anche per tutte le interviste e i collegamenti. Insomma - racconta l'hair stylist reggina - non ci si ferma mai. Anche in occasione dell'ultimo Sanremo nel 2023, neppure il tempo di arrivare e il lunedì già la chiamata per andare a pettinare i Cugini di Campagna».

