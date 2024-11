Il giovane vibonese protagonista dell'ultima puntata del format targato LaC Tv condotto da Mirella Melia e Afo Rao. Decine i Paesi che ha visitato per poi tornare nella sua terra: «Qui posti bellissimi»

Oltre 200mila follower sui suoi social, dieci anni in giro per il mondo e il viaggio di ritorno nella sua Calabria: si potrebbe riassumere così la storia di Giuseppe Scuticchio, giovane vibonese protagonista dell’ultima puntata di Storie che insegnano, il format in onda ogni martedì alle 21.30 su LaC Tv.

«Già da bambino desideravo viaggiare ma è grazie agli studi che ho avuto la possibilità di farlo. Tutto è nato da un Erasmus in Spagna» - dice Giuseppe intervistato da Mirella Melia e Afro Rao.

Decine i Paesi che ha visitato documentando tutto sui suoi seguitissimi canali social, ma alcuni posti Giuseppe li porta nel cuore: «Mi sono emozionato davvero solo due volte, la prima in Bolivia dove c’è il deserto di sale più grande al mondo, è stato come camminare tra le nuvole, il contatto tra cielo e terra è unico. La seconda in Cambogia dove è possibile ammirare l'alba più bella del mondo».

Dopo anni Giuseppe però ha deciso di tornare in Calabria. E qui ha continuato a utilizzare i social per mostrare al mondo le bellezze di una terra capace di «emozionare». Posti straordinari e poco conosciuti anche a chi questa regione la vive ogni giorno. «Qui ci sono luoghi nascosti e spiagge paradisiache» - dice Giuseppe. Emozioni e bellezze che tutti i giorni il giovane travel blogger regala ai migliaia di follower che seguono le sue pagine.