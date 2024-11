Nel mondo della musica la voce è uno strumento potente ed espressivo che trasmette emozioni intense e tocca le corde dell'anima. Dietro molte grandi voci si nascondono dei talenti nascosti, ma con l'aiuto di una brava vocal coach, questi talenti possono emergere e raggiungere livelli di prestazione straordinari. La calabrese Cecilia Cesario è una di queste voci speciali nel settore musicale. Con la sua passione, competenza e dedizione, ha aiutato numerosi artisti, anche fuori dai confini regionali, a scoprire e perfezionare il loro talento vocale.

Chi è Cecilia Cesario

Cecilia Cesario ha iniziato la sua carriera come cantante professionista, affinandosi nel campo della musica e dell'espressione vocale. «Studio da piccola pianoforte e teoria e solfeggio diplomandomi. Mi sono appassionata sempre alla tecnica vocale così da diplomarmi nel 2003 anche al Cet di Mogol. Come cantante – racconta Cecilia – ho collezionato numerose soddisfazioni in ambiti televisivi nazionali ed internazionali; molti sono stati i premi che ho ritirato: tra tutti, nel 2003 ho vinto il Premio Mia Martini come migliore interprete; poi è la volta di Castrocaro dove il duetto con Toto Cutugno vale il secondo posto, fino alle partecipazioni a Sanremo». Durante il suo percorso, Cecilia ha avuto l'opportunità di lavorare con alcuni dei più rinomati artisti e musicisti, guadagnandosi una solida reputazione come professionista.

La Voce Produzione: la Music Academy nel cuore di Cosenza

Tuttavia, Cecilia Cesario realizza presto che la sua vera passione risiede nell'aiutare gli altri a scoprire e sviluppare il loro potenziale vocale. Così, decide di intraprendere un nuovo percorso come vocal coach in Calabria, dedicando il suo tempo e le sue energie ad insegnare agli artisti di tutte le età e livelli di esperienza. «La strada da vocal coach è stata una vera e propria vocazione che ho avuto sin da subito. Dopo aver acquisito maggiore esperienza nel settore musicale, ho deciso di fondare proprio in Calabria, dove sono nata e cresciuta anche artisticamente, la mia scuola di canto. La Voce Produzione, a Cosenza, è un porto sicuro per molti allievi e allieve che seguo e che mi raggiungono da tutta l’Italia. La scuola vanta molti artisti, seguiti da docenti qualificati, che puntano ad un’accurata formazione e poi a stabilire un profilo artistico in base alle caratteristiche, uniche, di ciascun talento. Negli anni, ho messo le mie competenze di vocal coach anche a servizio della scuola più famosa d’Italia: Amici di Maria de Filippi».

All’interno de La Voce Produzione, da un anno è nata la collaborazione con Rosario Canale, anch’egli calabrese, autore multiplatino per Mengoni, Anna Tatangelo, Zero Assoluto e diverse edizioni del Festival di Sanremo, nonché cantautore di Amici di Maria De Filippi nel 2017 e finalista di Castrocaro, con cui Cecilia Cesario condivide il percorso artistico e di vita.

La Voce produzione è dunque un polo importante in Calabria per il settore musicale: «Un luogo dove non esistono diversità e si punta alla musica come canale di comunicazione e come strumento educativo, riabilitativo e terapeutico. Per questo – racconta Cecilia – ho scelto di specializzarmi in musicoterapia alla Pro-Civitate Cristiana di Assisi».

Il lavoro di una vocal coach come Cecilia Cesario non consiste solo nell'insegnare alle persone come cantare, ma anche nell'aiutarle a sviluppare la propria personalità artistica e a esprimere le proprie emozioni attraverso la musica, grazie ad un approccio personalizzato e individuale con ogni artista, che tiene conto delle sue esigenze e dei suoi obiettivi.

Il mestiere di Cecilia ha un impatto significativo sulla scena musicale calabrese: molti artisti si sono affidati a lei per migliorare la loro tecnica vocale e per affinare il loro stile musicale. «I ragazzi che formiamo hanno calcato i palcoscenici più importanti: dal talent Amici ad XFactor, da Sanremo Young a The Voice, al Festival di Castrocaro e così via». Oltre alla tecnica, Cecilia si concentra anche sull'interpretazione e sull'espressione emotiva, guidando gli artisti nell'esplorazione delle diverse sfumature della musica, aiutandoli a comunicare il proprio messaggio in modo autentico e coinvolgente.

«Presto ci saranno tante novità – conclude Cecilia. La Voce Produzione potenzierà la propria attività attraverso un nuovo cammino musicale, insieme alla realtà già esistente su Reggio Calabria, la RC Music Academy di Rosario Canale, con l’ambizione di diventare la prima realtà didattica della voce, del talent scouting e della produzione nel panorama nazionale. Sempre qui, nella nostra Calabria».