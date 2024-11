Resa celebre dagli scatti fotografici del suo amico umano, da qualche mese sono in tanti a cercarla a Buturo sperando in un selfie. Lei non si nega e spesso accoglie passanti ed escursionisti nella frazione montana di Taverna

Una mano tesa, il musino che si avvicina e che si abbandona: nel nostro immaginario, le volpi sono animali sfuggenti. Le immaginiamo nascondersi tra gli alberi oppure correre via passando davanti alle auto per evitare di essere travolti nelle strade di campagna: invece, quella che vi raccontiamo oggi è la storia di una splendida volpe, che da mesi ormai nell’altopiano silano accoglie i visitatori e si fa ammirare, fotografare e come in questo caso accarezzare.

L’altro protagonista di questa storia, che è diventata immediatamente virale sul web, si chiama Vincenzo Marzano, un giovane fotografo amatoriale che ama visitare in lungo e in largo i monti della Sila per scoprirne le bellezze più nascoste in compagnia del suo compagno di viaggio, l’inseparabile cane Alien.

Vincenzo, durante una delle sue escursioni, ha deciso di visitare Buturo, nel territorio di Taverna: «Ogni settimana vado in Sila - spiega Vincenzo, originario di Crotone - ho preso una casa in affitto lì per tutto l’anno nella quale trascorrere del tempo all’aria aperta: mi piace cambiare sempre percorsi per scoprire nuovi posti, soprattutto in autunno quando la Sila ti regala paesaggi fantastici».

È qui che accade la magia: mentre passeggiava in mezzo ai boschi, una splendida volpe gli attraversa la strada e si ferma lì, a lato della strada, a fissarlo: da lì in poi, le foto e il video pubblicato sui social raccontano meglio di qualsiasi parola la magia dell’incontro. Vincenzo parcheggia e scende dall’auto, si avvicina. La volpe si allontana ma non scappa, resta a pochi metri, finché Vincenzo tende la sua mano e va incontro al suo muso: il resto del racconto è un mix di coccole e rispetto, una magia che solo la natura riesce a fare. «Ho pubblicato le foto e non immaginavo diventassero virali - spiega - dai commenti ho capito che ormai quella piccola volpe è diventata famosa, spesso sosta nella stessa zona e aspetta che qualcuno si fermi: penso che solo chi ami gli animali riesca a capire la magia di quell’incontro, le foto non rendono a pieno le bellezze della nostra terra, son momenti che puoi solo vivere».

Gli scatti sono diventati virali, correndo di gruppo in gruppo sui social, tra chi resta sconcertato da tanta bellezza e chi non vede l’ora di fare lo stesso incontro. Per il momento, resta l’emozione negli occhi e nel cuore di Vincenzo, che per un momento è entrato in simbiosi con una fuggevole, selvaggia ma splendida volpe.