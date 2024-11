La passione per la musica, l'amore per la Calabria, la voglia di raccontare la vita che passa accanto e quella che si impiglia dentro, tra le crepe dell'anima. Tatho è un giovane cantautore calabrese. Scrive e canta da tempo, proiettando nei suoi pezzi la realtà che lo circonda e che non lo lascia indifferente. Lo fa scrutando ciò che accade attorno a lui, a partire proprio dalla sua terra di origine. Quella che lo ha spinto a rientrare, dopo otto anni trascorsi a Milano.

Per Tatho, all'anagrafe Antonio Callipari, la musica è un mezzo per esprimersi ma anche uno strumento per lanciare messaggi importanti. Uno stratagemma per entrare nel cuore delle persone e consegnare loro un'emozione fatta di note e di parole che, mischiandosi tra loro, provocano una riflessione ed invitano a non accontentarsi delle superfici ma a scavare più in basso fino ad addentrarsi nella profondità di un pensiero.

Con il suo ultimo singolo dal titolo "Casa mia", pubblicato recentemente, il giovane artista di Soverato ha voluto mettere nero su bianco il legame viscerale che lo lega alla Calabria: cuore e radici piantate in un angolo di mondo dai mille problemi ma che, nonostante tutto, continua testardamente a guardare al futuro con speranza. «Pubblico canzoni dal 2018 - racconta Tatho -. Ho intrapreso un percorso da solista, indipendente, seguendo inoltre un percorso di studi in cinema e music marketing. Ho cominciato con le prime pubblicazioni approcciandomi ad un genere pop e rap. Da marzo di quest'anno ho iniziato a lavorare a nuovi progetti e, tra questi, proprio su "Casa mia" che è una rivisitazione della musica popolare, caratterizzata dalla tendenza di essere perennemente allegra».

Quello intercettato da "Casa mia" è un successo che passa attraverso l'apprezzamento degli ascoltatori e dalle migliaia di visualizzazioni ottenute sui circuiti in cui il brano è stato inserito. Un genere, quello folk pop, su cui Tatho intende proseguire il proprio cammino artistico ponendo ancora una volta al centro dell'attenzione l'allegria di cui la Calabria sa essere manifesto e portando alla ribalta il desiderio che in tanti possano fare rientro in regione per valorizzarla. «Anche nelle prossime canzoni - aggiunge Tatho - cercherò di utilizzare la musica come veicolo per trasmettere il senso di attaccamento nei confronti della Calabria. A volte basta una tarantella per sentirsi a casa. Ed è quello su cui stiamo puntando seppur ad un livello più pop e mainstream».

Ciò che adesso assicura Tatho è l'impegno a presentare e condividere con il suo pubblico nuovi progetti musicali. Lo farà presto e con l'entusiasmo di sempre. A breve sarà inoltre impegnato con un tour invernale in giro per la Calabria. Le date, in continuo aggiornamento, sono disponibili sui canali social dell'artista.