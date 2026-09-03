Nato con una grave patologia cardiaca, il piccolo è stato trasferito a Bucaramanga per ricevere cure specialistiche e sperare nel trapianto. Lo zio don Leonardo Garcia lancia un appello alla preghiera

Questa è una storia toccante che riguarda anche la Calabria.

A Cúcuta, in Colombia, vive un bambino speciale. Si chiama Lucas Francesco.

È nato con un grave problema al cuore e, fin dai primi giorni di vita, ha dovuto affrontare un cammino difficile, fatto di cure, ospedali, momenti di paura e tante battaglie. Eppure Lucas Francesco continua ad affrontare tutto con una forza straordinaria e, soprattutto, con il sorriso stampato sulle labbra.

Alla nascita, la mamma Andrea Patricia García e il papà Luis Alfredo Murillo hanno scelto per lui due nomi carichi di significato: Lucas e Francesco, in onore di San Luca Evangelista e del nostro amato San Francesco di Paola, verso il quale la famiglia nutre una profonda devozione.

È proprio questa fede che, nei momenti più difficili, ha dato ai suoi genitori la forza di non arrendersi mai.

Accanto a Lucas Francesco ci sono una mamma e un papà straordinari e medici eccezionali, che il piccolo ormai considera suoi amici. Ci sono stati momenti molto difficili e diverse crisi, ma la speranza non è mai venuta meno.

I suoi genitori hanno combattuto con tutte le loro forze per salvare il loro bambino, fino a quando la vicenda di Lucas Francesco ha attirato l’attenzione delle istituzioni colombiane.

Della sua storia si è interessato direttamente anche il presidente della Repubblica colombiana, commosso dalla vicenda. Ha voluto parlare personalmente con il piccolo Lucas Francesco, promettendogli che tutto andrà per il meglio.

E oggi si è aperta una nuova, importantissima speranza.

È stato disposto il trasferimento di Lucas Francesco in un ospedale di Bucaramanga, una struttura dotata di chirurgia cardiovascolare, dove potrà ricevere l’assistenza specialistica necessaria e proseguire il delicato percorso che potrebbe condurlo al trapianto.

Una speranza conquistata dopo sofferenze, sacrifici, preghiere e una battaglia che questa famiglia non ha mai smesso di combattere.

Ed è proprio oggi che don Leonardo Indalecio Garcia Velasquez, che a Bisignano conosciamo bene per essere stato guida spirituale nella nostra città e che è lo zio del piccolo Lucas Francesco, rivolge a tutti noi un appello che nasce dal cuore:

«Cari amici, sono don Leonardo Garcia e vi chiedo di unirvi in preghiera per il mio nipotino Lucas Francesco, che porta con onore il nome del nostro San Francesco di Paola e quello di San Luca Evangelista, medico. Lucas Francesco ha già ricevuto una grazia speciale, oserei dire l’ennesimo miracolo. Questo bambino, nella sua piccolezza e nella sua sofferenza, è diventato anche il simbolo di tante difficoltà vissute all’interno del sistema sanitario colombiano.

Perché Dio sa parlare anche attraverso i più piccoli. Continuate a starci accanto con le vostre preghiere e con il vostro aiuto. Abbiamo bisogno che una grande catena di preghiera accompagni Lucas Francesco in questo momento così importante della sua vita».

Bisignano, la Calabria e tutti coloro che leggeranno questa storia si uniscano in una sola grande preghiera per Lucas Francesco affidao all’intercessione di San Francesco di Paola. Nella speranza che le porte che finalmente si sono aperte possano condurre Lucas Francesco verso il trapianto e verso una nuova vita.