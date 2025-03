Al via alle riprese del documentario in uscita a settembre in occasione del compleanno della leggenda della pallacanestro italiana, prima in campo e poi in panchina tra gli scudetti con Varese, Fortitudo e Siena, la prima volta ai play off con la Viola e la Nazionale

Una vita da film raccontata in un film. Carlo Recalcati, per tutti “Charly”, compirà 80 anni il prossimo 11 settembre, e il regalo che il mondo del basket ha preparato per celebrare una delle sue leggende più importanti. Due volte sul podio, agli Europei e alle Olimpiadi, con l’Italbasket; tre volte campione d’Italia sulle panchine di Varese, con la Stella, e di Fortitudo Bologna e Mens Sana Siena, primo titolo per entrambe, è un docu-film che racconta la sua lunghissima carriera e la sua avvolgente umanità, che gli ha permesso di farsi amare in tante città e da tanti giocatori passati nelle sue mani di allenatore.

Sarà più un film che un documentario nelle intenzioni della produzione, a partire dall’autore Alessandro Nava col regista Fabio Villoresi, l’aiuto regia Luigi Scarpa e lo sceneggiatore Nicola Montese al lavoro per raccontare “Per Tutti Charly” attraverso la narrazione del protagonista e le interviste con una lunga serie di personaggi che lo hanno accompagnato nel suo lunghissimo percorso, partito a fine anni ‘50 dai campi dell’istituto Pavoniano di Milano, che lo ha portato a diventare una icona del basket tricolore, prima da giocatore di Cantù e della Nazionale, e poi come allenatore di club e dell’Italbasket. Carlo Recalcati ha allenato, tra le altre, la Viola Basket Reggio Calabria dal 1990 al 1996, portando la squadra a storiche qualificazioni ai playoff di Serie A e contribuendo alla crescita di talenti.

L’inizio delle riprese dell’opera è previsto nel prossimo mese di giugno con la proiezione inaugurale a partire da settembre 2025, presentando l’iniziativa a media e Tv e con eventi itineranti. A partire dalle città nelle quali Recalcati ha lasciato il segno, tra cui anche Reggio Calabria, tra cinema, teatri e palasport, oltre alla partecipazione a concorsi cinematografici e film festival nella stagione 2025/26.

Sono inoltre in fase di progettazione eventi inaugurali, con la presentazione del trailer, una prèmiere a Cantù e per amici e tifosi speciali di Charly la partecipazione alle riprese del film con dei “ciak” e “camei”. Non mancheranno attività collaterali di beneficenza devolute ad enti territoriali per tutta la fase promozionale. Maggiori info e novità verranno pubblicate sulla pagina “per_tutti_charly” sui social network di facebook ed instagram. Il film, prodotto da We for You Events&Communication e patrocinato dalle principali istituzioni cestistiche e società legate alla carriera di Recalcati, si avvarrà di una collaborazione di produzione e supporto logistico a Milano con Rosario Magro di FLU agency, Luigi Balduini e dalle emittenti televisive locali E’ Tv, Rete 55, Progetto Touring.