La leggenda vuole che nel viaggio di ritorno ad Itaca, Ulisse dovette attraversare lo Stretto di Messina. Il passo tra le due coste era però sorvegliato da un lato da Scilla, un mostro dotato di sei lunghissimi colli su cui poggiavano orrende teste, dall'altro dal suo "collega" Cariddi, che ininterrottamente ingoiava e rigettava i flutti del mare con tutto ciò che trovava in essi. Fu grazie al sacrificio di sei suoi compagni divorati da Scilla che l’eroe riuscì a passare lo stretto e a proseguire il suo viaggio.

Oggi, seppure i mostri marini abbiano traslocato da tempo, il mito si è tramandato e alla rupe calabra dove abitava Scilla è rimasto anche il nome del temibile inquilino. Adesso però Scilla è uno degli attrattori principali della Calabria, una piccola gemma scelta non solo da turisti e vip per le loro vacanze, ma anche e soprattutto scelto come location per videoclip musicali, film e prodotti tv.

Chianalea, alla scoperta della Venezia del sud

Proprio il più antico borgo di Scilla è Chianalea , nome derivante da "piano della galea", denominato anche anche Acquagrande o Canalea. Si tratta di un borgo in cui le case sorgono direttamente sugli scogli e sono separate le une dalle altre da piccole vie, molto simili a canali, che scendono direttamente nel mare. Uno spettacolo unico, nel quale ci si trova a passeggiare nel centro marinaro mentre a lato si aprono improvvisamente piccoli scorci sul mare.

Poiché le case sono poggiate completamente sull’acqua l’antico borgo di Chianalea è conosciuto anche come “la piccola Venezia del Sud”.

Sullo “Scaro Alaggio”,che offre l’approdo alle barche dei pescatori,si impone per armonia architettonica il Palazzo Scategna, attuale hotel “Il Principe”.

Da Chianalea, con una passeggiata a bordo mare, è possibile raggiungere agevolmente le spiagge della splendida Scilla. Marina Grande rappresenta la zona spiaggia di Scilla, delimitata, a sud e a nord, da due imponenti costoni di roccia. Un'altra attrattiva di Marina Grande è la chiesa cinquecentesca dello Spirito Santo, dove si trova il dipinto di Francesco Celebrano La discesa dello Spirito Santo (1799). Sotto la rupe da cui si erge il castello sorge poi il porto di Scilla, uno scalo turistico peschereccio

Il Castello Ruffo di Scilla, la rocca che domina dall'alto

Dal promontorio roccioso che divide le due marine, Maria Grande e Chianalea, si erge il leggendario il castello di Scilla, meglio conosciuto come Ruffo di Calabria, è situato su uno sperone di promontorio all’imbocco dello Stretto di Messina, in posizione dominante sia verso la costa che verso la città. Costruito inizialmente a scopo militare, l’imponente edificio è stato riadattato ad uso residenziale dal conte Paolo Ruffo nel 500. Adibito negli anni 80 del 1900 a Ostello della Gioventù oggi rappresenta un importante centro culturale sede di mostre e convegni. Dal Castello è possibile godere di un meraviglioso panorama che comprende le isole Eolie e la costa siciliana.

Intorno alla Piazza San Rocco, che si affaccia strapiombo sul panorama dello Stretto di Messina, si erge il centro storico di Scilla conosciuto come "San Giorgio nella quale è possibile ammirare la chiesa di San Rocco, patrono di Scilla, e il palazzo comunale. Il centro storico comprende l'antico abitato di Bastìa, tipico per la presenza di basse casette affacciate sui caratteristici vicoli. Caratteristico arco ribassato e la tipica finestrella di forma circolare.