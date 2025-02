Una data destinata a rimanere impressa per sempre: 26 febbraio 2023. Un giorno che non si schioda dalla mente e dal cuore di chi ha osservato da vicino o ha conosciuto attraverso i mezzi di comunicazione uno dei sinistri marittimi più drammatici di tutti i tempi. Fu proprio in quella notte di fine febbraio che, a poche decine di metri dalla costa di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, si verificò un terribile naufragio: un caicco proveniente dalla Turchia si spezzò causando la morte di almeno 94 persone, di cui 35 minori.

In occasione del secondo anniversario della drammatica vicenda, il polistrumentista, musicologo e musicoterapeuta Gianfranco De Franco ha deciso di far uscire un nuovo singolo dal titolo "3:48 AM", estratto dall’album "Oniria Lumina", prodotto dalla INRIclassic. «Un brano strumentale - si legge in una nota diffusa dall'artista - in cui il chiaroscuro della voce graffiata del clarinetto basso esprime emozioni di sofferenza e rabbia, riflettendo la tragedia avvenuta quella notte. La composizione si sviluppa all'interno di un involucro melodico e armonico semplice, che evita di immergersi completamente nella dinamica tragica, quasi come a seguire il mare».

Tra gli obiettivi del progetto artistico di Gianfranco De Franco figura anche la necessità di dar vita ad un inno alla memoria delle vittime riportando l'attenzione, nello stesso tempo, sulle crisi umanitarie che imperversano per il mondo. La musica diventa quindi uno strumento per promuovere l'importanza del ricordo al fine di evitare che simili tragedie possano avere repliche in futuro.

Ad accompagnare il singolo un videoclip disponibile a partire dalle ore 3.48 del 26 febbraio, ora del tragico naufragio avvenuto due anni fa. La foto di copertina del brano porta la firma di Alessandro Mallamaci, autore di un toccante reportage fotografico legato alla tragedia di Cutro. Il nuovo progetto discografico dell'apprezzato polistrumentista nato a Laino Borgo è il secondo atto della “Trilogia delle Ore”, inaugurata con l’album “Stellar Sunset” pubblicato nel gennaio 2022. Una trilogia musicale che spazia tra sogno e realtà, tra oscurità cosmica e luce della rinascita.

Diplomatosi in clarinetto presso il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, Gianfranco De Franco ha proseguito gli studi conseguendo la laurea in Musica al D.A.M.S. dell’Università della Calabria e in Musicoterapia presso l’Istituto di Musicologia e Musicoterapia “Appollon”. Nel corso degli anni ha avuto modo di suonare in vari festival internazionali, di comporre le musiche e suonare dal vivo per diversi spettacoli teatrali. Sono tre gli album da solista che ha inciso durante la sua importante carriera artistica.