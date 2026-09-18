Domenica caratterizzata da precipitazioni intense soprattutto tra Catanzarese e Reggino. Stabile e nuvoloso invece sul resto del territorio

L’alta pressione che sta interessando la Calabria sarà presto scalzata via. Una perturbazione attualmente sulle regioni del centro nord scenderà di latitudine nel weekend apportando un aumento dell’instabilità anche sulla nostra Calabria.

Dopo un venerdì tutto sommato stabile con qualche nota instabile localizzata, ecco che nel weekend e soprattutto nella giornata di domenica forti temporali si svilupperanno a partire dalle aree montuose e interne per poi sconfinare fin verso le aree joniche.

Le aree più colpite saranno soprattutto quelle del Catanzarese, Reggino dove le precipitazioni potranno risultare intense fin verso le coste. Stabile e nuvoloso invece sul resto del territorio dove però non sono da escludere locali piovaschi specie sul Cosentino tirrenico.

Ecco però che dai modelli meteorologici si evince una novità: da diversi giorni infatti gli aggiornamenti indicano la possibilità dell’arrivo di aria relativamente più fredda da Nord-est capace di apportare un generale calo delle temperature e con valori al di sotto delle medie stagionali.

Ovviamente quest’ultima non è una previsione ma soltanto una tendenza che dovrà subire diversi aggiornamenti.