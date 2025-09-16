Negli ultimi giorni le condizioni meteorologiche sulla Calabria stanno mostrando un lato pienamente estivo. Questo grazie all’anticiclone che interessa ormai da giorni il sud Italia causando temperature al di sopra delle medie stagionali e tempo stabile.

Martedì con tempo localmente variabile

Durante la giornata odierna però correnti umide da ovest raggiungeranno le aree tirreniche della Regione con nuvolosità sparsa e qualche possibili piovasco in serata lungo le aree del Lametino, Vibonese e Reggino, altrove invece continuerà il bel tempo con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche addensamento più compatto nelle ore pomeridiane lungo le aree montuose ma con basso rischio di precipitazioni.

Settimana stabile: continua l’estate

Poi, già da mercoledì l’anticiclone tornerà a riprendere pieno possesso della Calabria apportando condizioni meteorologiche stabili ovunque.

Le temperature sono previste tuttavia stazionarie e vicine alle medie del periodo (seppur leggermente al di sopra): lungo le aree costiere infatti il termometro si manterrà intorno ai 27-30°C con qualche grado in più lungo le aree joniche, mentre lungo le aree più interne e specie quelle cosentine e crotonesi le temperature potranno raggiungere picchi fino ai 32-34°C.