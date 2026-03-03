Cieli nuvolosi ma nessuna precipitazione prevista. Sulle coste e pianure termometro fino a 18 gradi, valori al di sotto dello zero di notte in Sila, Pollino, Serre e Aspromonte

Continua la stabilità meteorologica sulla Calabria: la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo fa si che le perturbazioni atlantiche si mantengano a latitudini più elevate con piogge e maltempo relegate sull'Europa settentrionale.

Durante il proseguo della settimana la Calabria vivrà ancora tempo stabile con cieli che si manterranno tuttavia parzialmente nuvolosi o localmente nuvolosi a causa di passaggi stratificati da Sud, ma che comunque non causeranno nessun tipo di precipitazione.

Per quanto riguarda le temperature invece rimarranno ancora stazionarie: alla quota di circa 1500 m infatti il termometro si mantiene intorno ai 6-7°C e ciò vorrà dire che sulle coste e pianure i valori termici saranno compresi tra i 16°C e i 18°C ma con picchi localmente superiori nelle aree più interne specie cosentine.

Durante le ore notturne invece continueranno le inversioni termiche soprattutto nelle aree montuose dove si potranno raggiungere valori al di sotto degli 0°C su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte e con possibili gelate mattutine.