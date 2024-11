Maltempo diffuso già da oggi su tutta la regione, ma è l'alto Jonio l'area più attenzionata: non si escludono precipitazioni intense e raffiche fino a 90 chilometri orari

Il ciclone Daniel - denominato così dall'Organizzazione mondiale della Meteorologia e non Calipso, Poppea e chi più ne ha più ne metta - è pronto a causare un netto peggioramento del tempo su gran parte della Calabria. La sua posizione sarà nel Mar Jonio ma lontano dalla nostra regione e ciò significa che le precipitazioni più intense rimarranno in mare aperto.

Anche sulla Calabria però avremo maltempo sparso e soprattutto lungo le aree joniche catanzaresi, reggine, crotonesi e parte del cosentino, dove sono previste piogge che potranno assumere carattere di temporale. Da attenzionare soprattutto l'alto Jonio dove non sono da escludere picchi di precipitazioni elevati e fino ai 70-80 mm.

Oltre al maltempo avremo anche forti raffiche di vento su gran parte della regione ma in particolare le aree più interessate saranno quelle del Cosentino sia tirrenico che jonico e del Crotonese, dove non si escludono raffiche anche di 80-90 km/h. In merito a ciò la Protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta di livello 2 (arancione) sul territorio jonico del crotonese e cosentino, mentre altrove ha emesso un'allerta ordinaria di livello 1 (gialla).