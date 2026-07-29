Nelle prossime ore sarà possibile ammirare una delle dodici lune piene che scandiscono il calendario astronomico. Il nome richiama la tradizione dei nativi americani e il periodo in cui ai cervi maschi crescono i nuovi palchi.

Nelle prossime ore si assisterà ad una nuova luna piena, la luna del Cervo: si tratta di una delle dodici (o tredici, quando se ne verificano due nello stesso mese) lune piene che scandiscono il calendario astronomico.

La fase di plenilunio si verifica quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna, permettendo ai raggi solari di illuminare completamente la superficie del satellite rivolta verso il nostro pianeta. La Luna appare quindi come un disco luminoso nel cielo notturno, anche se la sua luminosità può variare in base alle condizioni atmosferiche, alla presenza di nuvole e alla quantità di inquinamento luminoso del luogo da cui la osserviamo.

Perché si chiama "Luna del Cervo"

La “Luna del cervo” evoca la tradizione dei nativi americani e si riferisce al periodo in cui ai cervi maschi iniziano a crescere nuovi palchi, che in estate raggiungono il loro massimo sviluppo. La gran parte dei nomi tradizionali delle lune piene sono legati ad attività agricole o fenomeni naturali e del mondo animale.