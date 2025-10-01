Le aree più colpite saranno soprattutto quelle tirreniche ma le precipitazioni interesseranno anche le aree joniche specie del Reggino e del Catanzarese

L'inizio della settimana è stato caratterizzato da tempo variabile su gran parte della Regione con cieli localmente nuvolosi e qualche piovasco qua e là sulle aree tirreniche e interne. Ecco però che la situazione sta per cambiare: una massa d'aria fredda di matrice russa raggiungerà la regione apportando maltempo localmente intenso tra la tarda mattina di mercoledì e la mattinata di giovedì a causa della formazione di un vortice di bassa pressione sui mari italiani. Successivamente l'aria fredda scivolerà sulla Calabria apportando un generale e netto calo delle temperature mantenendosi al di sotto della media stagionale anche di 10°C.

Allerta: piogge e temporali sulla Calabria

Per la giornata odierna ci aspettiamo dunque una mattinata variabile su gran parte della Calabria con cieli poco o parzialmente nuvolosi ma con nubi in progressivo aumento. A partire dal primo pomeriggio piogge e temporali inizieranno a raggiungere la Regione dapprima dalle aree tirreniche e meridionali e successivamente sul resto della regione: le aree più colpite saranno soprattutto quelle tirreniche e relative aree interne con accumuli che localmente potranno risultare consistenti, ma locali temporali interesseranno anche le aree joniche specie del Reggino e del Catanzarese.

Le temperature in questo frangente sono previste stazionarie ma dalla serata/nottata ecco che l'incursione di aria fredda farà iniziare il declino termico con il termometro in deciso e rapido calo.