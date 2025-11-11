La bassa pressione si allontana e l’anticiclone risale sul Mediterraneo: da mercoledì tempo stabile e in generale miglioramento in tutta la regione

Il maltempo che ha interessato parte del fine settimana la nostra Regione è ormai un lontano ricordo. Il minimo di bassa pressione infatti, dopo aver causato le ultime residue piogge nella giornata di ieri, si è spostato verso est apportando un generale e netto miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Calabria.

Tale miglioramento sarà più accentuato a partire dalla giornata di mercoledì: l'affondo di una saccatura ad ovest della Spagna causerà la risalita dell'anticiclone sul Mediterraneo. Tempo stabile infatti è previsto su quasi tutta l'Europa tra cui Spagna, Francia, Germania e Italia con temperature in generale aumento.

Tale situazione comprenderà anche la nostra Regione: essa, pur rimanendo ai bordi dell'anticiclone, sarà caratterizzata da un generale aumento delle temperature soprattutto nelle ore diurne con valori che, soprattutto dalla fine della settimana, potranno raggiungere picchi fino ai 23-24°C. Situazione diversa invece durante le ore notturne e prime ore del mattino: qui infatti andrà in scena il fenomeno dell'inversione termica con il termometro che tenderà a scendere fino a valori freddi specie nelle aree montuose con temperature che potranno raggiungere anche gli 0°C, mentre lungo le coste si registreranno valori intorno ai 10-12°C. Per i dettagli giornalieri comunque vi invitiamo a seguirci.