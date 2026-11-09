La velocissima perturbazione che ha interessato tra venerdì notte e sabato mattina la Calabria è già un lontano ricordo. L’alta pressione infatti tende a salire di latitudine raggiungendo anche la nostra regione e apportando tempo stabile ma con cieli che si mantengono nuvolosi.

Intanto però a Nord si apre la porta atlantica: a partire da inizio settimana diverse perturbazioni raggiungeranno l’Italia apportando violento maltempo soprattutto lungo i versanti tirrenici: la Calabria in questo frangente però resterà solo a guardare, in quanto le precipitazioni si spingeranno fin verso la Campania anche se non è da escludere comunque qualche breve rovescio specie a metà settimana lungo le aree del Cosentino.

L’arrivo di queste perturbazioni però causeranno un generale e netto aumento delle temperature: aria più mite da Sud risalirà a causa del richiamo che causeranno le perturbazioni e secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti valori fino ai +15°C alla quota standard di 1500m e ciò vorrà dire che localmente il termometro raggiungerà valori fino ai 24-26°C. Il tutto però sarà accompagnato da tanta nuvolosità e da fenomeni di nebbia in particolare nelle aree più interne e montuose.