Il maltempo che sta colpendo la nostra Regione sta apportando diversi disagi lungo le aree Joniche. In particolare nella serata di ieri un violento nubifragio ha colpito la zona tra Corigliano e Rossano apportando allagamenti e disagi nella circolazione. Situazione analoga nel reggino Jonico dove a Roccella Jonica si è abbattuto un violento nubifragio accompagnato da grossi chicchi di grandine che hanno causato, anche qui, diversi allagamenti e disagi alla circolazione.

In queste ore il ciclone è posizionato a ridosso della Sicilia e ciò ne consegue un continuo richiamo di aria umida dal Mar Jonio capace di sfornare intensi nuclei temporaleschi che interesseranno, nelle prossime ore, la Calabria Jonica. In particolare le precipitazioni più intense raggiungeranno le coste Catanzaresi e Crotonesi dove non si escludono ancora locali nubifragi con possibili disagi. Le piogge saranno accompagnate da forti raffiche di vento dai quadranti sud Orientali con mari che si manterranno molto mossi o agitati.