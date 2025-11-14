L’anticiclone domina il Mediterraneo e porta sulla regione un’ondata anomala di alte temperature: nei prossimi giorni le temperature saliranno soprattutto nelle zone interne del Cosentino e del Vibonese

L’anticiclone ha ormai preso possesso del Mediterraneo e della Calabria. Da inizio settimana infatti le condizioni meteorologiche rimangono stabili ovunque con cieli che si mantengono perlopiù soleggiati e clima perlopiù mite durante le ore diurne.

Temperature in aumento nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni però l’alta pressione si rinforzerà ulteriormente: oltre ad apportare ancora tempo stabile, ecco che avremo un generale aumento delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti è previsto, entro lunedì 17 novembre, un aumento termico di circa 4°C alla quota di 1500 m (con isoterma dunque che potrà raggiungere i 14-15°C su tale quota) e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure si potranno raggiungere valori fino ai 22-24°C ma con picchi possibili di 25-26°C nelle aree più interne e in particolare quelle del Cosentino e del Vibonese. Di conseguenza, dopo nottate fredde, anche i valori minimi saranno in deciso aumento con temperature che lungo le coste non scenderanno al di sotto dei 14-16°C, mentre nelle aree montuose si aggireranno intorno ai 7-10°C.