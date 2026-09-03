L’alta pressione resiste e mantiene valori tipicamente estivi, ma oggi aumenta l’instabilità. Temporali anche forti potrebbero interessare le montagne e spingersi verso lo Jonio

L’estate continua a gonfie vele. L’alta pressione insiste sulla nostra Regione con temperature che si mantengono ancora al di sopra delle medie stagionali e con valori che su coste e pianure sono compresi tra i 31°C e i 33°C. Tuttavia nella giornata odierna assisteremo ad un lieve calo termico che causerà anche locale instabilità.

In particolare, nelle prime ore del pomeriggio, si avrà la formazione di nubi temporalesche nelle aree montuose di Sila, Pollino e Serre con temporali localmente di forte intensità accompagnati da grandine. Tali precipitazioni sconfineranno però verso Sud interessando le aree interne e presilane del Catanzarese con possibili temporali fin verso le coste Joniche, comprendendo anche la città di Catanzaro. Possibili temporali interesseranno anche le aree interne del Cosentino e coste dell’alto Reggino jonico, mentre continuerà il bel tempo sui territori del Vibonese e del Crotonese. Migliorerà comunque a partire dal tardo pomeriggio.