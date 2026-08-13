L’anticiclone africano continua imperterrito ad interessare il Mediterraneo e la Calabria, apportando temperature al di sopra delle medie stagionali. In questi giorni infatti il termometro si è mantenuto ancora vicino ai 33-34°C nelle aree costiere ma con punte fino ai 37-38°C nelle aree più interne; tuttavia però l’instabilità pomeridiana si è sviluppata nelle aree montuose con temporali localmente intensi e in sconfinamento fin verso le aree interne.

Avvicinandoci però verso Ferragosto, ecco che aria un po’ più fresca in quota causerà un lieve calo delle temperature di qualche grado con valori che torneranno nelle medie del periodo: sono previsti infatti valori fino ai 31°C nelle aree costiere, mentre nelle aree più interne non si andrà oltre i 34-35°C. Ad accompagnare questo lieve calo termico sarà ancora l’instabilità pomeridiana che interesserà in particolare le aree montuose ma con possibili sconfinamenti fin verso le aree interne e localmente costiere.