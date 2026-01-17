La giornata di domani sarà segnata da piogge e vento, ma il peggio è atteso tra lunedì e mercoledì: nubifragi, raffiche di burrasca e mareggiate violente sulle coste joniche

L’intensa fase di maltempo è ormai alle porte. Lo scirocco ha iniziato a soffiare sulla Calabria, seppur debolmente, e durante la giornata di domenica avremo una prima fase di tempo perturbato.

Già dal mattino infatti piogge e temporali interesseranno le aree Joniche della Regione tra cui Reggino, Catanzarese e Crotonese dove non sono da escludere fenomeni localmente anche intensi. Lo scirocco inizierà anche a creare l’effetto Stau nelle aree interne dove le precipitazioni risulteranno molto abbondanti con accumuli fino ai 100 mm specie sulla bassa Calabria. Altrove invece le precipitazioni risulteranno perlopiù deboli o moderati specie tra Vibonese, Catanzarese Tirrenico e Cosentino.

I venti inizieranno a rinforzarsi da Sud-est con raffiche moderate/forti e mari in rinforzo lungo le coste Joniche.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla su tutta la Regione.

La seconda fase di maltempo è attesa però tra lunedì e mercoledì quando intensi nubifragi colpiranno tutte le aree Joniche della Regione accompagnati da forti venti di burrasca e mareggiate violente lungo le coste con onde che potranno superare i 6 metri di altezza.