Un'irruzione di aria fredda da Nord-est ha portato l'inverno in Calabria. Dopo un dicembre caratterizzato da clima mite e assenza di neve, ecco che finalmente la dama bianca ha fatto la sua comparsa sui monti: il fascino dell'inverno incanta le aree del Pollino e della Sila fino ad arrivare su Serre e Aspromonte dove gli accumuli che si registrano sono localmente abbondanti. Soprattutto sulla Sila si registrano circa 30 cm ma supponiamo che sulle vette di Botte Donato gli accumuli potrebbero essere più elevati. La neve ha imbiancato anche le aree delle Serre tra cui Elce della Vecchia e Mongiana e si è spinta anche fin verso il centro di Gambarie a partire dai 900m di quota.

Ora ci attendiamo una breve pausa a causa di un temporaneo aumento termico nella giornata di domani, ma nel weekend una nuova irruzione artica raggiungerà la Calabria apportando nuove nevicate su tutti i monti principali.

Intanto ecco una piccola gallery dove potete ammirare la magia della neve caduta in questa prima settimana del 2026.