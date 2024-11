Il ciclone mediterraneo che in queste ore sta causando forte maltempo al Sud risalirà velocemente verso Nord per poi collocarsi, entro la giornata di domani Martedì 16 Maggio, sull'Italia centrale. Come abbiamo scritto ieri sarà un minimo molto profondo con valori di geopotenziale anomali per il mese di maggio che coinvolgerà gran parte della Penisola in forti condizioni di maltempo. In particolare la massima attenzione riguarderà la Sicilia (dove già in queste ore sono in atto nubifragi con diversi allagamenti), la Campania e l'Emilia Romagna, con precipitazioni molto intense e possibili gravi criticità.

Per quanto riguarda la Calabria invece le zone più a rischio forti temporali nella giornata di domani saranno il cosentino tirrenico e relative zone interne, in quanto il vortice ciclonico sarà molto più vicino al settore tirrenico calabrese. Sul resto della Regione non mancherà comunque la pioggia, con precipitazioni che a tratti potranno assumere carattere moderato specie sulla bassa Calabria e sul catanzarese sia jonico che tirrenico.

Nel corso delle prossime ore però, l'approfondimento del minimo causerà una generale intensificazione dei venti: sono previste infatti raffiche fino ai 70-80 km/h lungo le coste joniche e in particolare su quelle del crotonese e del catanzarese ma attenzione anche lungo il settore tirrenico dove, a causa dei venti di caduta che si andranno a creare dapprima di scirocco, saranno possibili locali raffiche anche oltre gli 80 km/h specie sul cosentino. Poi, nelle ore successive, il vento virerà a ponente su tutto il comparto tirrenico con raffiche fino ai 70-80 km/h. Di conseguenza avremo un notevole aumento del moto ondoso con mari che si manterranno generalmente agitati sulle coste joniche con onde che potranno raggiungere i 4 m di altezza, mentre altrove saranno molto mossi.