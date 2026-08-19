La coda della perturbazione atlantica che ha interessato la Calabria è ormai un lontano ricordo. La tempesta di fulmini che ha caratterizzato la nottata di lunedì e la mattinata di martedì accompagnata da piogge intense e da forti raffiche di vento, ha lasciato già spazio al bel tempo. Solo qualche nota instabile infatti si registra sempre nelle aree interne e montuose Calabresi, accompagnata da un calo delle temperature e con valori che risultano molto più gradevoli rispetto ai giorni scorsi. Ecco però che si intravedono importanti novità per i prossimi giorni.

Torna il caldo rovente sulla Calabria

Un serie di perturbazioni atlantiche, a partire da venerdì, investiranno il Nord Italia e la Spagna causando forti piogge e locali nubifragi; di conseguenza però un forte richiamo di aria calda da Sud riporterà giornate roventi sulla nostra Regione: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti è previsto un generale aumento termico a partire dal weekend ma con il picco che si dovrebbe raggiungere nei primi giorni della prossima settimana. Il termometro andrà a mantenersi nuovamente al di sopra delle medie stagionali di circa 10°C e ciò vorrà dire che su coste e pianure saranno possibili nuove punte fino ai 38-40°C e con picchi fino ai 42-43°C nelle aree più interne.

Il caldo rovente si avvertirà anche durante le ore notturne con il ritorno delle notti tropicali su tutta la Calabria e con valori che difficilmente scenderanno al di sotto dei 27-28°C.

L’estate rovente dunque continuerà ad interessare la Calabria con una nuova ondata di caldo africano che, ad oggi, dovrebbe durare circa una settimana.