L’anticiclone africano continua a garantire tempo stabile e soleggiato su tutta la regione, con valori ben oltre la media stagionale. Ma gli ultimi aggiornamenti intravedono un affondo dall’Atlantico pronto a rompere la stabilità

Il weekend appena trascorso è stato caratterizzato da tempo prettamente stabile e da cieli soleggiati grazie al rinforzo dell’anticiclone africano sul Mediterraneo e sulla nostra Regione. Tale situazione rimarrà praticamente immutata anche ad inizio settimana: le condizioni meteorologiche rimarranno infatti stabili su tutta la Regione con qualche nube innocua nelle ore pomeridiane sui monti. Di conseguenza le temperature si manterranno ancora elevate per il periodo con il termometro che continua a rimanere ad almeno 6-8°C al di sopra delle medie stagionali.

Ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure le temperature si manterranno intorno ai 33-34°C con possibili punte anche di 34°C specie lungo le aree Joniche. Qualche picco più elevato si registrerà come sempre nelle aree più interne dove però il caldo rimarrà pressoché torrido e senza afa.

Ecco però che a metà/fine settimana avremo un grosso cambiamento: un affondo atlantico scenderà di latitudine raggiungendo l’Italia e la nostra Regione. Ciò si muterà in un generale calo delle temperature che, secondo gli ultimi aggiornamenti, si porteranno nelle medie del periodo accompagnato anche da locale maltempo.

Questa però rimane ancora una tendenza e non una previsione in quanto mancano ancora troppi giorni all’evento. Vi rimandiamo dunque ai nostri prossimi aggiornamenti.